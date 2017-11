Michalsky empfiehlt schwarze Schuhe zum neuen WM-Trikot

Dienstag, 07. November 2017, 9:29 Uhr

Die Fußball-Nationalmannschaft hat für 2018 neue Trikots, die an die WM-Leibchen von 1990 anknüpfen. Der Berliner Designer Michael Michalsky (50) hat für die Wahl der passenden Schuhe genaue Vorstellungen.

Toni Kross, Mesut Özil, Mats Hummels. Foto: Adidas

Der Berliner Designer empfiehlt den deutschen Fußball-Nationalspielern schwarze Schuhe zum neuen WM-Trikot. Das neue Hemd zur WM 2018 nehme die Stilelemente des Trikots von 1990, in dem Deutschland Weltmeister wurde, gekonnt auf und hole sie mit High-Tech-Grafik stilistisch in die heutige Zeit. „Mein modischer Rat an die Nationalelf: statt zu bunten lieber zu schwarzen Fußballschuhen greifen. Dann steht der Verteidigung des Titels, auch modisch, nichts mehr im Weg“, sagte der frühere Kreativdirektor von Adidas der Deutschen Presse-Agentur.

Zeitloses Outfit

Mesut Özil, Thomas Müller & Co. gehen das WM-Jahr mit einem Trikot an, dessen Design von der großen Geschichte der Deutschen Nationalmannschaft inspiriert ist, heißt es dazu beim Ausrüster Adidas.

„Ich kenne natürlich die Trikots von 1990, erkenne auch die Parallelen – und sehe deshalb Vielversprechendes für die WM“, sagt Innenverteidiger Mats Hummels mit Blick auf das Turnier im nächsten Jahr über seine neue Arbeitskleidung.

Thomas Müller. Foto: Adidas

Komplettiert wird das zeitlose Outfit durch schwarze Hosen und weiße Stutzen: eine Farbkombination, die Fans aller Generationen mit der Deutschen Nationalmannschaft verbinden. Die Torhüter spielen in blauen Outfits.

Das neue Trikot wird heute bei einer Promotion-Show von Adidas in Berlin live gezeigt. Die DFB-Akteure sollen es am Freitag im Wembleystadion beim Test gegen England erstmals in einem Länderspiel tragen (21.00 Uhr/ZDF).

Erhältlich sind die Shirts ab sofort über adidas.de/Deutschland?, die adidas Stores und den Offiziellen DFB-Fanshop sowie ab dem 13. November 2017 im Fachhandel (Erwachsene: 89,95 EUR, Größen XS – XXXL / Kinder: 69,95 EUR, Größen 128 – 176). (dpa/KT)