Milky Chance: Deutschlands erfolgreichstes Popduo mit neuer Single

Dienstag, 07. November 2017, 23:00 Uhr

Seit der Veröffentlichung ihres zweiten Albums „Blossom“ ist ja einiges passiert um die beiden deutschen Musiker Clemens Rehbein und Philipp Dausch von Milky Chance – Deutschlands erfolgreichstem Popduo.

Foto: Anthony Molina

Gemeinsam mit ihrer Freundin, der englischen Künstlerin Izzy Bizu, veröffentlichen sie nun ihre nächste Single „Bad Things“. Izzy, deren Song „White Tiger“ sie vor ein paar Jahren im Internet entdeckten und sie daraufhin kurzerhand einluden auf ihrem eigenen kleinen Festival aufzutreten, war gerade noch mit Coldplay auf Support-Tour in den USA, wo sie noch gänzlich unbekannt ist. In ihrer Heimat England gehört die 23-jährige Singer-Songwriterin jedoch zu den hoffnungsvollsten Newcomern und wurde bereits für den Kritikerpreis der begehrten BRIT Awards nominiert.

Milky Chance auf Deutschlandtour

Mit über 160 Millionen Streams alleine auf Spotify und Gold- und Platinauszeichnungen für die erste Single „Cocoon’“unter anderem in Kanada, Australien und Deutschland gelang ihnen ein starkes Comeback in den internationalen Musikmarkt. Mehr als 90 Konzerte im Rahmen ihrer Welttournee brachten sie innerhalb der letzten acht Monate unter anderem nach Sydney, Melbourne, Auckland, Beirut und Los Angeles – darunter sowohl ausverkaufte Headlineshows als auch Auftritte auf legendären Festivals wie dem Lollapalooza in Chicago. Und das ist gerade mal Halbzeit: Mehr als 80 Konzerte stehen bereits in den Tourneeplänen für nächstes Jahr, wie zum Beispiel die erste große Tour durch Südamerika.

Foto: Anthony Molina

Derzeit sind Milky Chance noch in den USA auf Tour, danach folgt eine ausverkaufte Konzertreihe in Europa.

Live:

20.11.2017 Hamburg, Große Freiheit 36

21.11.2017 Köln, Palladium

22.11.2017 Frankfurt, Jahrhunderthalle

30.11.2017 Berlin, Columbiahalle

05.12.2017 Leipzig, Haus Auensee

06.12.2017 München, Muffathalle