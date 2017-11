Verlosung: Shawn Mendes mit Live-Album "MTV Unplugged"

Dienstag, 07. November 2017, 19:00 Uhr

Nachdem Shawn Mendes‘ letzten Hit-Singles auch hierzulande eine ganze Flut von Gold- und Platinauszeichnungen beschert haben, veröffentlicht er gerade sein Live-Album „MTV Unplugged“.

Foto: Mario Mitsis/WENN.com

Aufgenommen wurde das Live-Album im Rahmen eines intimen Konzerts in Los Angeles, wo der 19-jährige Kanadier im The Theatre, das zum Ace Hotel gehört, alle seine größten Hits als Akustikversionen präsentierte. Zugleich der offizielle Relaunch-Startschuss für das legendäre MTV-Format „Unplugged“, kann man sich die Performance hier anschauen: LINK.

Neben wunderschön-minimalistischen Akustikversionen seiner größten Hits – u.a. „There’s Nothing Holdin’ Me Back“, „Mercy“ und „Stitches“ – beinhaltet das Album unter anderem auch eine Coverversion des Kings-of-Leon-Songs „Use Somebody“, die nahtlos übergeht in den Song „Treat You Better“.

Was für ein Jahr liegt hinter ihm!

Ein Wahnsinnsjahr liegt hinter Shawn Mendes, der mit dem US-Platin-Album „Illuminate“ schon zum zweiten Mal die Spitze der US-Charts eroberte – und auch hierzulande auf der Nr. 2 landete. Während er in den US-Charts sogar Rekorde aufstellte (u.a. erster Künstler unter 20, der schon drei Mal Platz 1 in den Adult Pop Songs-Charts belegte), kann er auch in Deutschland auf eine ganze Edelmetall-Serie zurückblicken: Nach den schon im letzten Jahr vergoldeten Singles „Stitches“ und „Treat You Better“, gab’s im laufenden Jahr obendrein Platin für diese beiden Titel – sowie weiteres Gold für „Mercy“ und gleich noch eine Platinauszeichnung für „There’s Nothing Holdin’ Me Back“.

Foto: Josiah Van Dien

Nach seinen gefeierten Deutschland-Shows im Frühsommer, auf die er zuletzt den Nordamerika-Teil seiner Tour folgen ließ, ist Shawn Mendes aktuell noch immer im Rahmen seiner allerersten Stadiontournee unterwegs: Bis zum Ende des Jahres wird der Kanadier das aktuelle „Illuminate“-Album in Australien und Asien live präsentieren.

Wie eindrucksvoll seine Songs im sehr viel intimeren Setting des Ace Hotels klingen, zeigt er auf seinem Live-Album.

Foto: Josiah Van Dien

Foto: Josiah Van Dien

„MTV Unplugged“-Tracklist

1. There’s Nothing Holdin’ Me Back

2. Ruin

3. Stitches

4. Three Empty Words

5. Patience

6. Bad Reputation

7. Don’t Be A Fool

8. Roses

9. Mercy

10. Never Be Alone

11. Use Somebody/Treat You Better