Alles über Stefan Raabs Show "Das Ding des Jahres" mit Joko und Lena

Mittwoch, 08. November 2017, 13:15 Uhr

Was VOX mit „Die Höhle der Löwen“ kann, kann ProSieben auch! Nur entscheiden hier nicht Investoren, sondern das Publikum, welche Erfindung es auf den Markt schaffen soll.

Erfinder vieler TV-Shows: Stefan Raab. Foto: Schultz-Coulon/WENN.com

Seit zwei Jahren steht Stefan Raab nicht mehr vor der Kamera, doch hinter den Kulissen mischt der Entertainer noch immer mit. Er wird als Produzent seiner Firma Raab TV bei der neuen ProSieben-Show „Das Ding des Jahres“ im Hintergrund wirken, wie der Münchner Privatsender heute mitteilte. Erfinder und Tüftler präsentieren im Fernsehen ihre Ideen für Dinge, die das Leben der Zuschauer einfacher, schöner oder interessanter machen.

Raab selbst gilt ja als Erfinder des Doosh-Duschkopfs, bei dem man sich nicht die Haare nass macht.

Model, Moderatorin und Werbeprofi Lena Gercke, Moderator und Gründer Joko Winterscheidt sowie REWE-Einkaufschef Hans-Jürgen Moog bilden die Jury der neuen ProSieben-Erfindershow „Das Ding des Jahres“. Die drei Experten nehmen die vorgestellten Erfindungen genau unter die Lupe, testen sie und geben ihre Einschätzung ab, bevor alleine das Publikum entscheidet, für welches „Ding“ die Show weitergeht. Moderatorin der ProSieben-Reihe ist Janin Ullmann.

Ausstrahlung 2018

Joko Winterscheidt sage dazu: „Wir stellen Menschen und ihre Erfindungen in den Mittelpunkt und geben ihnen ein Forum. Es gibt so viele Menschen, die in ihrer Freizeit die tollsten Sachen erfinden, aber niemand weiß etwas davon. Ich habe keine Ahnung, was wir alles zu sehen bekommen, aber ich freue mich darauf wie ein Kind aufs Geschenke auspacken.“

Foto: obs/ProSieben

Und Lena Gercke fügte hinzu: „Ich bin täglich in Situationen, in denen ich mir Sachen wünsche, die den Alltag erleichtern oder das Leben bereichern. Ich hoffe sehr, dass sich in der Show ganz häufig ein ‚Das will ich unbedingt haben‘-Gefühl bei mir einstellt.“

Die neue Show-Reihe soll im ersten Halbjahr 2018 über die Bühne gehen.