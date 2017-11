Camila Cabello holt sich Tipps von Taylor Swift

Mittwoch, 08. November 2017, 16:26 Uhr

Camila Cabello holt sich Rat von Taylor Swift. Die 20-jährige Sängerin veröffentlicht bald ihr Solo-Debütalbum ‚The Hurting. The Healing. The Loving.‘ Ihrer Freundin Taylor Swift hat sie bereits einige Lieder daraus vorgespielt und sie um ihre Meinung gefragt.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

„Als ich das erste Mal ins Studio gefahren bin, habe ich ihr einige Songs vorgespielt und sie hat mir Tipps gegeben und zugehört und gemeint, dass sie ziemlich cool sind“, freut sich die Fifth-Harmony-Aussteigerin. Seitdem haben sich die beiden Musikerinnen nicht mehr so häufig sehen können, aber es könnte bald wieder zu einem Aufeinandertreffen kommen. Am Sonntag (12. November) finden die MTV European Music Awards statt und die Fans hoffen auf einen gemeinsamen Auftritt der beiden.

Auftritt mit Taylor Swift bei den MTV EMAs?

Cabello heizt gegenüber dem ‚Daily Star‘ die Vorfreude jetzt schon weiter an: „Obwohl es noch nicht stattgefunden hat, denke ich, dass es mein Lieblingsauftritt dieses Jahr sein wird. Es ist eine wirklich große Bühne.“

Die Newcomerin verlässt sich nicht nur in musikalischen Fragen auf die 27-jährige Swift. Die ‚Shake It Off‘-Interpretin ist nach Beziehungen mit Calvin Harris, Tom Hiddleston und Harry Styles die erste Ansprechpartnerin für Cabello in Männerfragen. „Ich denke, wir haben ein sehr cooles Verhältnis, in dem wir ehrlich miteinander sein können und einfach nur Mädchen sind, die über dumme Schwärmereien quatschen“, plaudert Cabello gegenüber ‚Latina‘ aus.