Colton Haynes im Video: Was für eine Hochzeitszeremonie!

Colton Haynes hat einen „emotionalen und wunderschönen“ Clip seiner Hochzeit veröffentlicht. Vergangene Woche (27. Oktober) hatten sich der 29-jährige Schauspieler und sein 46-jähriger Partner, Jeff Leatham, vor rund 120 Gästen in Palm Springs das Ja-Wort gegeben.

Foto: Youtube/ColtonHaynes

Nun gewährte der ‚Arrow‘-Star seinen Fans einen kleinen Einblick in die intime Zeremonie und teilte auf seinem YouTube-Kanal ein kleines Video von dem Ereignis. Unter den Clip, in dem Haynes von seiner Mutter Dana Mitchell zum Altar geführt wird, schrieb der Amerikaner laut ‚People‘: „Dieses Video bringt mich immer wieder zum Weinen. Es war der schönste Tag in meinem Leben und wir haben uns dazu entschieden, einen Teil davon mit euch zu teilen. Ich weiß wirklich nicht, wie ich reagieren werde, wenn ich erst den ganzen Clip zu sehen bekomme! Deshalb möchte ich mich hier bei den unglaublichen Fotografen und Filmern bedanken, die diesen besonderen Moment für uns festgehalten haben.“

Trauung in weißen Anzügen

Und weiter: „Ich hoffe, ihr habt Spaß daran und lasst die Freudentränen fließen! Das war aber noch nicht alles! Es werden noch mehr Geschichten dieses Tages auf euch zu kommen. Ich liebe dich, Jeff, und alle, die uns auf unserer magischen Reise unterstützt haben.“

Der „Star-Florist“ und sein frischgebackener Ehemann hatten ihre Outfits für ihre Hochzeit extra aufeinander abgestimmt und weiße Anzüge mit schwarzen Fliegen getragen. Die Trauung wurde dann von dem ‚Keeping Up With the Kardashians‘-Oberhaupt höchstpersönlich, Kris Jenner, vollzogen. Zur anschließenden Party sollen unter anderem Sofia Vergara und ihr Ehemann Joe Manganiello, Chelsea Clinton und Billie Lourd gekommen sein.