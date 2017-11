Drew Barrymore schlägt mit neuem Haupthaar zurück

Donnerstag, 09. November 2017, 13:09 Uhr

Drew Barrymore wehrt sich gegen die Hater – mit einem Haarschnitt. Denn nichts hilft einer Frau mehr, sich schön zu fühlen, als eine schicke neue Frisur. Das dachte sich auch die Schauspielerin, nachdem sie auf Instagram Hass-Botsschaften erhalten hatte.

Foto: IZZY/WENN.com

Die 42-Jährige hatte auf Instagram ein Selfie von sich auf einem Boot gepostet, auf dem sie eine orange Sonnenbrille trug. Irgendwas daran passte aber einigen Followern nicht, die fiese Kommentare hinterließen. Drew reagiert mit einem weiteres Bild von sich beim Friseur.

Dazu schreibt sie: „Haters gonna hate. Gestern habe ich einige Kommentare unter einem meiner Posts gesehen, die einfach nur gemein, grausam und hässlich waren. Das hat mich verletzt. Und ihr wisst ja, was Frauen tun, wenn sie verletzt sind? Sie heitern sich auf. Holt euch einen neuen Haarschnitt, legt Lippenstift auf und singt ‚Wenn du nichts nettes zu sagen hast, sag am besten gar nichts‘. Danke @markishkreli @yumi_mori fürs Aufheitern und Abstauben. Und am meisten dafür, dass ich mich wieder schön fühle. Schönheit ist im Inneren. Aber ein wenig Liebe zum Äußeren tut niemals weh.“

Ein Beitrag geteilt von Drew Barrymore (@drewbarrymore) am 8. Nov 2017 um 17:58 Uhr

Zustimmende Kommentare

Darunter häufen sich die aufmunternden Kommentare ihrer wahren Fans. „Du bist durch und durch wunderschön, Drew. Du bist eine wahre Inspiration wegen dem, was du in deinem Leben schon durchgemacht hast“, wird so geschwärmt.

Ein anderer Follower erklärt: „Wunderschön! Höre nicht auf die neidischen Hater. Du bist eine wundervolle Frau und Mutter.“ Der ‚Ungeküsst‘-Darstellerin ist eine positive Grundeinstellung sehr wichtig. Sie will besonders ihre weiblichen Follower inspirieren. Deswegen hat sie auch kürzlich eine neue Lifestyle-Marke herausgebracht. Dear Drew enthält Kleidung und Schmuck, die bei Amazon Fashion erhältlich sind. Das Ziel der hübschen Blondine: „Positive Energie an alle Frauen verteilen.“