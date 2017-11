Ed Sheeran: Das hier ist sein Österreich-Video "Perfect"

Donnerstag, 09. November 2017, 12:48 Uhr

Ed Sheeran hat heute sein offizielles Video zu „Perfect“ veröffentlicht. Gedreht letzten Monat im österreichischen Hintertux, wurde das Drehbuch von Ed selbst geschrieben, gemeinsam mit seinem bewährten Kreativpartner Jason Koenig („Shape of You“), der hier erneut Regie führte.

Foto: Youtube/WarnerMsic

Aufbauend auf der Geschichte des Songs, in der Ed sich in ein Mädchen verliebt, das er seit den gemeinsamen Kindheitstagen kennt, übernimmt Ed in dem Video die zweite Hauptrolle neben der amerikanischen Schauspielerin Zoey Deutch („Beautiful Creatures – Eine unsterbliche Liebe“). Das Ergebnis sind ein charmantes Video und ein Song, die in den kommenden Vorweihnachtswochen ganz sicher von sich reden machen werden!

Vierte Auskopplung aus „Divide“

„Perfect“ ist die vierte offizielle Single von Ed Sheerans historisch erfolgreichem Album „÷“ (ausgesprochen „Divide”). Angekündigt im September, hat die Single bis dato bereits 12- Platin und 8 Gold-Auszeichnungen rund um den Globus eingefahren und sich mehr als vier Millionen Mal verkauft. In Deutschland steht der Song aktuell schon in den Top 5 der offiziellen Single- und Radiocharts und ist ebenfalls Gold-veredelt.