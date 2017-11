Eminem: Neuer Song

Donnerstag, 09. November 2017, 21:09 Uhr

Eminem hat einen neuen Song angekündigt. Auf Instagram teilte der Rapper seinen Fans nun selbst die gute Neuigkeit mit. Er postete das Bild einer angeblichen Arzt-Notiz, auf der handschriftlich steht: „Walk on Water. Einnahme nach Bedarf.“

Foto: WENN.com

Auf dem Zettel stehen außerdem die Telefonnummer 1-833-2GET-REV und der Name der Webseite ‚www.askaboutrevival.com‘. Neugierige Fans, die die URL tatsächlich eingeben, landen auf einer falschen Drogen-Webseite. Dort werden alle Konditionen erklärt, die die Fake-Droge ‚REVIVAL‘ behandeln könne. „Bist du bereit für ‚REVIVAL‘?“, heißt es dort. „Es wurde bewiesen, dass ‚REVIVAL‘ Leute effektiv von Atrox Rithimus heilen kann. Wenn du schon andere Behandlungen versucht hast, ohne AR loszuwerden, dann könnte ‚REVIVAL‘ Musik in deinen Ohren sein.“

Neuntes Studioalbum

‚Walk on Water‘ ist also scheinbar die Leadsingle von Eminems neuem Album, die zufällig auch den Titel ‚R?VIVAL‘ trägt. Es ist sein neuntes Studioalbum und die Fans können es kaum noch erwarten. „Ich hab so lange auf dieses Album gewartet“, schreibt ein User unter dem Post. „Ich kann es nicht abwarten. Bring das Album raus. Sofort!“, befiehlt ein andere Fan. Nach seinem Song ‚Kings Never Die‘ mit Gwen Stefani 2015 wird ‚Walk on Water‘ Eminems erstes Musikstück sein.