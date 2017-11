GZSZ: Luise von Finckh steigt wieder aus

Donnerstag, 09. November 2017, 20:58 Uhr

Luise von Finckh verlässt „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Anders gesagt: „Jule Vogt“ geht nach Heidelberg. Im Interview mit RTL spricht die Schauspielerin, die am 11. November 2016 in der Folge 6.126 zu der Serie kam, über den Ausstieg in der Folge 6.380 heute Abend und was sie in der Zukunft plant.

Foto: RTL

Dazu sagte sie: „Ich höre bei GZSZ auf, weil ich gerade solchen großen Hunger auf neue, unterschiedliche Rollen, Figuren und Geschichten habe. Ich hatte einfach das Gefühl, ich muss mich noch ein bisschen ausleben – in unterschiedlichen Produktionen. Seit meinem Abschied im September durfte ich zum Beispiel schon ein Mädchen mit Behinderung für die RTL Serie ‚Der Lehrer‘ spielen. Eine Episoden-Hauptrolle, die Anfang 2018 ausgestrahlt wird.“

Studium in Paris und internationale Karriere geplant

Die Zeit sei für sie sehr aufregend gewesen, aber auch herausfordernd. „Das Pensum, was wir jeden Tag und jede Woche leisten, ist sehr intensiv. Vor allem aber hat es auch einen Riesen-Spaß gemacht. Schon nach einem Jahr habe ich echt tolle Freunde gefunden, die mir jetzt im Alltag sehr fehlen – besonders meine Spiel-Schwester Linda Marlen Runge.“

Foto: RTL

Wohin geht es mit der Serienfigur Jule? Dazu erklärte Luise: „Sie geht nach Heidelberg und führt dort ihre Ausbildung als Krankenschwester fort. Vielleicht bewirbt sie sich ja irgendwann nochmal am Jeremias Krankenhaus.“

von Finckh wolle weiter schauspielern, verriet sie in dem interview. „Im nächsten Jahr möchte ich nach Paris an eine internationale Schauspielschule, um vielleicht irgendwann auch mal international zu arbeiten. Bis dahin können die Zuschauer beim Jupiter Award 2018 (Publikumspreis) für mich abstimmen. Ich bin nominiert als beste Darstellerin national. Falls ich aber in der nächsten Zeit nochmal als Jule an den GZSZ-Kiez darf, dann würde mich das auch sehr, sehr freuen!“