Iris Berben dreht erstmals mit Meister-Regisseur Dominik Graf

Donnerstag, 09. November 2017, 15:26 Uhr

Sie sind schon beide lange im Geschäft, aber zusammengearbeitet haben Dominik Graf (65) und Iris Berben (67) noch nie. Das war längst überfällig.

Drehstart „Hanne“. Von links: Herbert Knaup, Iris Berben, Regisseur Dominik Graf. Foto: NDR/Volker Roloff

Unter der Regie des vielfach ausgezeichneten Filmemachers und Thriller-Spezialsten spielt sie in „Hanne“ eine Frau, die an einem Wochenende ihr Leben neu begreifen muss. In weiteren Rollen wirken unter anderem Petra Kleinert und Herbert Knaup mit.

Unverhoffte Begegnungen

Am ersten Tag nach ihrer Pensionierung wird Hanne Dührsen bei einer medizinischen Routineuntersuchung mit dem Verdacht auf eine schwere Krankheit konfrontiert. Erst am Montag bekommt sie die Diagnose, die über Leben und Tod entscheiden wird. Hanne entschließt sich, niemandem etwas zu sagen. Das Wochenende verbringt sie in einem Hotel in einer ihr fremden Stadt. Ohne Plan lässt sie sich einfach treiben und hat Begegnungen, zu denen es sonst nie gekommen wäre.

Sie trifft auf Uli (Petra Kleinert), eine Dessousverkäuferin, die einen viel älteren Mann geheiratet hat, und auf ihre Studentenliebe Heiner Witt (Herbert Knaup). Zwischen panischer Angst und einer nie gekannten Lust auf Abenteuer, droht Hanna die Kontrolle zu verlieren.

Die NDR/ARTE-Produktion entsteht noch bis zum 11. Dezember im niedersächsischen Wilhelmshaven und in Berlin. Das Erste zeigt „Hanne“ voraussichtlich im kommenden Jahr. (dpa/KT)