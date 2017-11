Kevin Spacey aus neuem Film mit Mark Wahlberg geschnitten

Donnerstag, 09. November 2017, 11:25 Uhr

Kevin Spacey spielt in ‚Alles Geld der Welt‚ nicht mit. Der 58-jährige Schauspieler wurde in dem Streifen offenbar ganz schnell von Christopher Plummer ersetzt, nachdem eine Reihe ehemaliger Kollegen und Mitarbeiter am ‚House of Cards‘-Set Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen den Star erhoben haben.

Kevin Spacey in „Alles Geod der Welt“. Foto: Youtube/Tobis

Laut ‚Deadline‘ hat Regisseur Ridley Scott gemeinsam mit den Produzenten die Entscheidung getroffen, Spacey aus dem Film zu schneiden, der längst abgedreht ist. Trotzdem soll der Film wie geplant am 22. Dezember in den USA die Kinos kommen.

Offenbar haben ‚Sony Pictures‘ sowie die weiteren Stars des Films, darunter Mark Wahlberg und Michelle Williams, sich bereit erklärt, alle Szenen mit Spacey nochmal zu drehen. Verrückt: Im deutschen Trailer taucht er nicht nur in den Credits auf.

Berüchtigte Getty-Enkel-Entführung

Im Film geht es um den Öl-Mogul J Paul Getty, der sich nach der Entführung seines Enkels weigerte, ein Lösegeld zu zahlen. Nachdem die schwerwiegenden Vorwürfe gegen Spacey laut wurden, wurde die ‚Netflix‘-Serie mit ihm in der Hauptrolle vorerst abgesetzt. Seine Kollegin Rachel Brosnahan, die in der Serie das Callgirl Rachel Posner verkörperte, zeigte sich enttäuscht von ihrem Co-Star. Bei einem Deutschland-Besuch sagte sie im ‚Bild‘-Interview: „Ich bin enttäuscht. Es ist beschämend, dass so viele brillante Menschen ihren Job verlieren, weil eine Person sich so verhalten hat. Aber ich bin auch dankbar, dass die Betroffenen ihre Stimme erheben.“ Deutscher Kinostart ist am 15. Februar 2018.