Sam Smith will unbedingt Kinder

Donnerstag, 09. November 2017, 19:27 Uhr

Soulpop-König Sam Smith kann sich ein Leben ohne Kinder nicht vorstellen. Der 25-Jährige ist zwar noch jung, doch einen Plan für sein Leben hat er schon: Er will unbedingt Vater werden. Einer seiner Gründe sei, dass er dann nie mehr ichbezogen sein könne, weil er sich ja um jemanden kümmern müsse.

Foto: Danny Martindale/WENN

Auf die Frage, ob er später mal Familie wolle, antwortet der Sänger der Zeitung ‚The Sun‘: „Auf jeden Fall, ja. Das ist quasi mein Lebensplan. Ich will so wahnsinnig gerne Kinder haben. Ich glaube, das ist einfach die Art und Weise der Natur, dir zu zeigen, dass es nicht um dich geht. Es macht dich weniger selbstsüchtig.“

Er würde auch adoptieren

Bei der Familienplanung selbst ist der Musiker, der offen zu seiner Homosexualität steht (sein Lover ist Serienstar Brandon Flynn), aber flexibel. Er könnte es sich auch gut vorstellen, ein Kind zu adoptieren oder von einer Leihmutter austragen zu lassen. „Ich denke, ich würde beides machen. Als ich in den Camps im Irak war, wollte ich unbedingt adoptieren.“ Sam Smith wird also später sicher Familie haben. Wie, wird sich zeigen, aber er hat in seinen jungen Jahren ja auch noch etwas Zeit.