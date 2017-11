"Sherlock Gnomes": Der erste Trailer

Donnerstag, 09. November 2017, 20:33 Uhr

Die Gartenzwerge sind in großer Gefahr! Die schrulligen, liebenswerten und gerne auch mal verrückten Charaktere, bekannt aus „Gnomeo und Julia“, begeben sich auf ein neues großes Abenteuer nach London und stehen diesmal vor einem ziemlich „verzwergtem“ Fall.

Foto: Paramount Pictures and MGM.

Einen Eindruck, welchen Herausforderungen sich die mutigen Zwerge dieses Mal stellen müssen, gibt’s im brandneuen Trailer. Kinostart ist am 10. Mai 2018.

Produziert wurde das nur sehr lose auf Sir Arthur Conan Doyles „Sherlock Holmes“ basierende Abenteuer von Elton John und dessen Ehegatten David Furnish, die bereits in gleicher Funktion bei „Gnomeo und Julia“ tätig waren. Und auch dieses Mal zeichnet Elton John für den Soundtrack verantwortlich und hat einige seiner Songs beigesteuert. Im Original leihen wieder James McAvoy („X-Men“-Reihe) und Emily Blunt („Girl on the Train“) Gnomeo und Julia ihre Stimmen. Neu dabei ist dieses Mal Johnny Depp („Pirates of the Caribbean“-Reihe) als Sherlock Gnomes.

Und darum geht’s

Nachdem der Streit zwischen den beiden Gartenzwerg-Familien Zinnoberrot und Blaublut endlich begraben werden konnte und Gnomeo seine Julia heiraten durfte, begeben sich die einstigen Rivalen gemeinsam nach London und leben dort friedlich Gartenzaun an Gartenzaun. Nichts kann das Zwergen-Idyll stören, so scheint es.

Doch dann verschwinden plötzlich Gartenzwerge spurlos in der ganzen Stadt, was die heile Zwergen-Welt gehörig aus den Fugen geraten lässt.

Foto: Paramount Pictures and MGM.

Die Lage ist knifflig, aber Gnomeo und Julia bekommen professionelle Unterstützung vom furchtlosen Beschützer der Gartenzwerge – keinem Geringeren als dem berühmten Meisterdetektiv Sherlock Gnomes. Gemeinsam mit ihm und seinem Assistenten Watson begeben sie sich auf ein bis in die Zipfelmützen spannendes Abenteuer mit der Mission: Rettet die Gartenzwerge!