"Bond 25" und was Star-Regisseur Denis Villeneuve dazu sagt

Denis Villeneuve hat keine Zeit für ‚James Bond 25‚. Der Filmemacher, dessen ‚Blade Runner 2049‘ derzeit in den Kinos läuft, war neben zwei Kollegen eigentlich heißer Anwärter auf den Regieposten des neuen ‚Bond‘-Films.

Allerdings hat er in dem Podcast ‚The Playlist‘ verraten, dass daraus wohl nichts wird. Zwar zeigt er sich froh über das Angebot, allerdings gibt es noch ein Projekt, das ihm noch mehr am Herzen liegt und das er nicht für Bond verschieben wird: Der Sci-Fi-Kracher ‚Dune‘. Der Filmemacher hat also keine Zeit für den letzten Agenten-Film mit Daniel Craig in der Hauptrolle, der im November 2019 in die Kinos kommen soll.

Daniel Craig ist sehr inspirierend

Über den Darsteller, der Villeneuve übrigens als Favoriten angab, sagt der Regisseur: „Daniel Craig ist ein sehr inspirierender Schauspieler und ich stand bereits in Kontakt, aber die Sache ist, dass ich derzeit sehr beschäftigt mit ‚Dune‘ bin. Aber ich würde schon sagen, dass das Privileg, mit ihm zusammenzuarbeiten, ein Traum wäre. Ich würde es lieben, mit Daniel zusammenzuarbeiten, und ein Bond-Film wäre für mich ein Vergnügen. Es ist wohl eine Frage des Timings.“

