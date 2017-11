Verlosung: Boney M. "mit erstem Studioalbum seit 30 Jahren"

Freitag, 10. November 2017, 16:53 Uhr

Darauf mussten wahre Fans lange warten: Das erste Boney M. Studioalbum nach über 30 Jahren ist da! Der Titel „Worldmusic For Christmas“ beschreibt genau worum es geht und lässt in der ruhigen Vorweihnachtszeit keine Wünsche offen.

Foto: SonyMusic

Klassiker mischen sich mit den typischen Klängen von Boney M., und auch die Coverversion „Now It`s Christmas Time (Brown Girl In The Ring)“ versetzt seine Hörer im Handumdrehen in ein Winter Wonderland.

Berühmte Weltmelodien verschmelzen mit aktuellen Weihnachtsklängen. Als Bonus befinden sich 2 Christmas-Medleys (1981 + 1983 Remastered) auf dem Album. Die 2CD Special Edition enthält darüber hinaus die klassischen X-Mas Songs von Boney M. wie z.B. Marys Boy Child, White Christmas, Jingle Bells, Feliz Navidad u.a.

Produzent mit echten Welterfolgen: Frank Farian. Foto: SonyMusic

Nach über 30 Jahren hat Erfolgsproduzent Frank Farian ein neues Boney M.-Studioalbum in seiner Wahlheimat Miami aufgenommen. Das Konzeptalbum „Worldmusic For Christmas“ lag schon lange in seiner Schublade. Bekanntes und berühmte Weltmelodien treffen hier auf weihnachtliche Klängen der Neuzeit. Die Auswahl der Songs hat Farian ziemlich akribisch getroffen und darauf geachtet, dass die Mischung zwischen Weltmelodien und weihnachtlichem Ambiente stimmt.

Alle Tracks neu aufgenommen

Alle Songs wurden komplett neu produziert. In sein neues Studio in Miami lud er zu diesem Anlass so manchen Gastmusiker ein, und natürlich wurde er bei den Aufnahmen auch von Boney M.-Stimme Liz Mitchell sowie dem Philharmonic Orchestra unterstützt.

Übrigens: Hupfdohle Bobby Farrell, der zur Stimme von Frank Farian tanzte und die Lippen bewegte starb 2010.

Das Album wird heute weltweit veröffentlicht. Es erscheint als einzelne Standard-CD sowie als Doppel-CD (nur in Deutschland) inklusive einer X-Mas Bonus-CD, welche auch digital veröffentlicht wird. Am 5. Dezember wird es auf RTL2 ein TV Special zu Boney M. geben.

Liz Mitchell. Foto: Becher/WENN.com

