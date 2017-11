Eminem am Sonntag zurück auf der MTV-EMA-Bühne

Freitag, 10. November 2017, 18:27 Uhr

Das Line-Up ist komplett: Der fünfzehnfache EMA-Gewinner Eminem wird live auf der Bühne der 2017 MTV EMA stehen.

Foto: Abel Fermin/WENN.com

Für Eminem ist seine Rückkehr auf die Bühne in London bereits die vierte Performance bei den MTV EMAs. Unvergessen ist sein bis heute letzter EMA-Auftritt 2013 in Amsterdam, bei dem er nicht nur „Bezerk“ und „Rap God“ performte sondern auch den 2013 Global Icon Award sowie den Preis für den „Best Hip Hop“-Künstler entgegennehmen konnte.

In diesem Jahr ist Eminem in den Kategorien „Best Hip Hop“ und „Best Live“ nominiert. Weltweit hat Eminem bis heute über 155 Millionen Alben verkauft.

EMA-Show live aus London

„Mit 35 EMA-Nominierungen und 15 Awards ist Eminem bei weitem kein Fremder der EMAs und wir sind begeistert bestätigen zu können, dass er seine mit Spannung erwartete Rückkehr auf die Bühne bei den MTV EMA, dem größten Musik-Event des Jahres, stattfinden wird“, erklärte Bruce Gillmer, sogenannter Head of Music and Music Talent der Global Entertainment Group, Viacom und Executive Producer der 2017 MTV EMA.

Die 2017 MTV EMA werden am Sonntag, den 12. November live aus London übertragen. Live auf der Bühne stehen neben Eminem unter anderem Demi Lovato, Singer-Songwriter Shawn Mendes, Pop-Superstar Kesha, Sängerin Camila Cabello, The Killers, der Londoner Rapper Stormzy, Liam Payne, Hip-Hop Star Travis Scott, French Montana und Clean Bandit, die gemeinsam mit Zara Larsson, Sean Paul, Anne-Marie und Julia Michaels auftreten. Rita Ora, die als Moderatorin durch den Abend führt, wird ebenfalls ihre neue Single vorstellen.

Bereits am Samstag vor den EMAs wird die MTV Music Week mit einem Konzertevent auf dem Trafalgar Square abgeschlossen. Auf der Bühne stehen U2, die in diesem Jahr zudem mit dem Global Icon Award gekürt werden. Anschließend spielt David Guetta ein einstündiges Set, das im Rahmen der MTV World Stage aufgezeichnet und noch in diesem Jahr weltweit auf den MTV-Kanälen ausgestrahlt wird.

MTV überträgt die 2017 MTV EMA live am 12. November ab 21:00 Uhr im TV, im Livestream auf www.mtv.de/live und in der MTV Play App.