Heidi Klum: Neue Festtagskollektion ab 4. Dezember

Freitag, 10. November 2017, 19:03 Uhr

Die Kollaboration von Topmodel Heidi Klum und Discounter Lidl geht in die nächste Runde. Nachdem sich „Heidi & The City“ auf modische Alltagstrends konzentrierte, inspirierten die Feiertage die zweite Kollektion.

Foto: Lidl

Passend zur festlichen Jahreszeit lancieren die ‚Germany’s next Topmodel‘-Chefin und der Discounter am 4. Dezember 2017 „#LETSCELEBRATE“, eine limitierte Kollektion, die für jeden erschwinglich ist. Ob die Weihnachtsfeier mit den Kollegen, das Weihnachtsessen mit der Familie oder die Silvesterparty mit Freunden: rund 70 elegante Basisteile und trendige Fashion-Pieces lassen sich perfekt für jeden Anlass kombinieren. „Ich wollte Mode kreieren, die uns an den Festtagen glänzen lässt und dabei unkompliziert und elegant ist“, wird Heidi Klum von dem Unternehmen zitiert.

Verkauf in 3.200 Filialen

Pailletten, Samt, Satin & Kunstfell #LETSCELEBRATE vereint warme Farben und elegante Stoffe zu einer festlichen Kollektion: Samt und Satin treffen auf Pailletten und Kunstfell. Zu den Highlights der Kollektion zählen ein bordeauxfarbener Wintermantel aus Plüsch, ein gestreifter Paillettenrock, ein stilvoller Samt-Blazer in Mitternachtsblau sowie ein Paillettenkleid in zartem Puderrosa. Jedes Teil überzeugt durch die gewohnt gute Qualität mit „Lidl-typischem“ Niedrig-Preis.

Am 4. Dezember 2017 startet der Verkauf in den 3.200 Filialen sowie im Onlineshop von Lidl Deutschland. Neben Kleidung (in den Größen 34 bis 44) umfasst das Sortiment auch Accessoires und Schuhe (in den Größen 37 bis 41). Die meisten Kollektionsteile sind sowohl in den Filialen als auch online erhältlich, ausgewählte Pieces nur im Onlineshop.