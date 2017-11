"Isle Of Dogs": Der erster Trailer ist da!

Freitag, 10. November 2017, 21:23 Uhr

Mit „Isle of Dogs“ taucht Fox Searchlight Pictures wieder in die Welt des Wes Anderson ein und arbeiten bei diesem asiatisch angehauchten Animationsfilm eng mit Indian Paintbrush zusammen.

Foto: Twentieth Century Fox

Der putzige Film ist nach dem Oscar-nominierten „Fantastic MR. Fox“ der zweite Computer-animierte Film von Wes Anderson. Der US-amerikanischer Filmproduzent, Drehbuchautor und Regisseur ist nicht nur für Kinofilme wie ‚Grand Budapest Hotel‘ sondern auch für zahlreiche Werbespots bekannt.

In Deutschland kommt der Film allerdings am 3. Mai 2018 in die Kinos.

Hochkarätige Synchronsprecher im Original

Der in Japan spielende Streifen erzählt die Geschichte einer Odyssee eines Jungen auf der Suche nach seinem Hund. Zur hochkarätigen Besetzung der Synchronstimmen gehören F. Murray Abraham, Bob Balaban, Bud Cort, Bryan Cranston, Greta Gerwig, Jeff Goldblum, Akira Ito, Scarlett Johansson, Harvey Keitel, Bill Murray, Kunichi Nomura, Edward Norton, Yoko Ono, Koyu Rankin, Liev Schreiber, Tilda Swinton, Akira Takayama und Frank Wood.