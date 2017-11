Jason Derulo: Das ist sein neuer Song „Tip Toe”

Freitag, 10. November 2017, 17:24 Uhr

Multi-Platin-Künstler Jason Derulo wird nicht müde, hochgradig ansteckende, temporeiche Hits abzuliefern. Jüngster Beweis: seine neue Single „Tip Toe” (feat. French Montana), die jetzt erhältlich ist.

Foto: FayesVision/WENN.com

Das Lyric Video erweckt den verspielten „Tip Toe“-Refrain zum Leben: Gemeinsam mit einer Gruppe sexy Girls und wunderschönen Balletttänzerinnen schippert Jason Derulo die Küstenlinie der South Beach entlang. Während die Yachtparty mit Sonne, Champagner, knackigen Hinterteilen und kunstvollen Back-Flips in vollem Gange ist, singt Derulo im hypnotischen Refrain: „Bring that body my way… Can’t take it off my brain… Look like you do ballet.”

Vorgänger-Video war Youtube-Hit

„Tip Toe“ bringt Jason Derulos gewaltige musikalische Bandbreite mit Beats zusammen, die sich immer weiter in die Höhe schrauben und auf diesem Wege auch direkt in die Gehörgänge – Widerstand quasi zwecklos. Die Single folgt auf „If I’m Lucky“, dessen offizielle Videos bisher mehr als 47 Millionen Mal angesehen wurden.

Im März kommenden Jahres kommt der Künstler im Rahmen seiner „Jason Derulo Presents 777 World Tour“ nach Deutschland:

03.03. Hamburg, Barclaycard Arena

04.03. Oberhausen, König-Pilsener-Arena

06.03. Frankfurt, Festhalle

08.03. München, Olympiahalle

12.03. Stuttgart, Porsche Arena