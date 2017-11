Karl Lagerfeld designt Weihnachtsbaum

Freitag, 10. November 2017, 19:50 Uhr

Karl Lagerfeld wird in diesem Jahr den Claridge’s-Weihnachtsbaum designen. Das berühmte Hotel in London läutet die Weihnachtstage in jedem Jahr mit einem besonderen Baum ein und holt sich jährlich wechselnde Unterstützung von bekannten Designern aus verschiedenen Branchen.

Monsieur Lagerfeld mit Cara Delevingne, Katy Perry & Claudia Schiffer. Foto: Visual/WENN.com

Nun gab das 5-Sterne-Hotel im vornehmen Stadtteil Mayfair bekannt, dass es den deutschen Designer ausgewählt hat und der zeigte sich laut ‚Vogue‘ begeistert von der Partnerschaft: „Weihnachtsbäume sind das stärkste Souvenir meiner glücklichen Kindheit.“

Berühmte Vorgänger

Am 22. November wird sein Werk in der Lobby des Hotels zu bestaunen sein. Zu seinen Vorgängern als Baumdesigner gehören Stars wie Christopher Bailey oder Domenico Dolce und Stefano Gabbana. Letztere werden sogar einen kleinen Weihnachtsmarkt in London eröffnen.

Die beiden Italiener lieben das Fest der Liebe und möchten Fans und Passanten der britischen Hauptstadt mit ihren Traditionen kurz vor Weihnachten erfreuen. Im Luxuskaufhaus Harrods soll der Markt vom 2. bis zum 28. November stattfinden. Natürlich wird es einen großen Baum geben, daneben auch ein sizilianisches Puppentheater, das die Schaufenster auskleiden und die Geschichte des Modehauses erzählen soll.