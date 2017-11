"Magnum"-Star John Hillerman ist tot

Freitag, 10. November 2017, 14:19 Uhr

John Hillerman ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Der Schauspieler, der Jonathan Higgins in der lange laufenden TV-Serie ‚Magnum‚ spielte, verstarb am gestrigen Donnerstag in seinem Haus in Houston, Texas.

Foto: CBS/WENN.com

CNN zu Folge teilte seine Pressesprecherin Lori De Waal mit, dass er an einer natürlichen Todesursache gestorben sei. John war besonders durch seine Rolle als Higgins in ‚Magnum‘ bekannt. Er spielte die Kontrastfigur zu Tom Sellecks Titelfigur Thomas Magnum, ein Privatdetektiv, der auf Hawaii lebt. 1987 bekam John den Emmy Award als herausragender Nebendarsteller in einer Drama-Serie und im selben Jahr einen Golden Globe für seine Darstellung des hochnäsigen, aber dennoch liebenswerten Charakters.

Britischen Akzent für Magnum mühsam antrainiert

Zwischen dem Proleten Thomas Magnum und dem britischen Lord und Ex-Offizier Higgins, die sich im Hawaii der 80er Jahre wie die Kesselflicker streiten, liegen buchstäblich Kontinente. Higgins soll für einen ewig abwesenden Milliardär Villa, Weinkeller, Ferrari und Kunstsammlung in Obhut behalten. Der chaotische Untermieter Magnum richtet regelmäßig fast genauso viele Zerstörungen an wie diverse Einbrecher und Schurken.

Ein typischer Dialog: „Higgins, Sie haben einen Doktortitel?“ „Cambridge 1947, Mathematik, um genau zu sein.“ „Higgins, was haben Sie in ihrem Leben eigentlich nicht gemacht? Wo waren Sie nicht? Cambridge? Mathematik?“ „Wir haben jetzt keine Zeit für rhetorische Belanglosigkeiten. Wer ist Ihr Hauptverdächtiger?“

Medienberichten zufolge musste sich der Texaner mit deutschen Wurzeln den britischen Akzent mühsam mit einem Sprecherzieher antrainieren. Das wurde belohnt: Für den versnobten Hausverwalter in Khaki-Uniform gewann Hillerman eine Emmy-Trophäe und einen Golden Globe.

Insgesamt erhielt er für seine Rolle in der Serie, die von 1980 bis 1988 im amerikanischen Fernsehen auf CBS ausgestrahlt wurde, fünf Golden Globe-Nominierungen. Des Weiteren spielte John in der CBS-Sitcom ‚One Day at a Time‘ und der ‚Betty White Show‘ mit, tauchte für Gastrollen in ‚Hawaii-Five-O‘ 1976 und ‚Mord ist ihr Hobby‘ 1992 auf.

John Hillerman wurde als Higgins berühmt. Foto: Liu

1999 setzte er sich zur Ruhe und beendete seine Schauspielkarriere. Der erfahrene Schauspieler gab sein Leinwanddebüt in Peter Bogdanovichs ‚Die letzte Vorstellung‘ 1971.Von da an wirkte er an verschiedenen großen Filmen mit, darunter Clint Eastwoods ‚Ein Fremder ohne Namen‘ und Mel Brooks ‚Der Wilde Wilde Westen‘. Seinen letzten Film ‚Die Brady Family 2‘ drehte er 1996 an Seite von Shelley Long, Gary Cole und Tim Matheson. In seinen frühen Jahren diente er vier Jahre lang in der US Air Force, wo er sich bis zum Sergeant hocharbeitete. Später zog er jedoch von Texas nach New York, um seinen Schauspieltraum zu verwirklichen.