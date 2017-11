Rocco Stark ist mal wieder Single

Freitag, 10. November 2017, 11:05 Uhr

Sahneschnittchen Rocco Stark hat sich von seiner Nathalie getrennt. Der ehemalige Dschungelcamp-Mitstreiter postete seit März fleißig Fotos mit seiner Freundin und schien glücklicher als je zuvor.

Foto: AEDT/WENN.com

Nun gibt er jedoch auf Instagram bekannt, dass die Liebe der beiden leider nicht hielt. „Hey, wie einige ja schon richtig vermutet haben und nun eine Erklärung erwarten…habe ich mich getrennt“, schreibt Rocco in seinem Statement. „Diese Entscheidung ist mir mehr als schwer gefallen…und ich bin nach wie vor enttäuscht und traurig über diese Situation.“ Warum genau es mit den beiden nicht funktioniert hat, will der 31-Jährige, bisweilen etwas aufgedrehte Strahlemann aber nicht verraten: „Wir werde über die genauen Gründe nicht sprechen, diese sind natürlich privat und gehen niemanden etwas an.“

Für die Zukunft alles Gute

Für seine Ex findet Rocco jedoch nur positive Worte und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute. Er schreibt weiter: „Trotz allem wünsche ich ihr natürlich alles gute, Monate lang hatte ich das Gefühl die Frau an meiner Seite gefunden haben. Für dieses Gefühl danke ich ihr von ganzem Herzen.“ Und dass es irgendwann auch für ihn mit der Frau für’s Leben klappt, da ist sich der Schauspieler sicher: „Nach wie vor glaube ich an die wahre Liebe…und daran halte ich fest…Euer Rocco.“