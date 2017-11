Sarah Nowak: Hochzeits-Countdown läuft!

Freitag, 10. November 2017, 11:10 Uhr

Sarah Nowak kann ihre morgige Hochzeit gar nicht mehr abwarten! Am Samstag, den 11. November ist es endlich soweit: Die ehemalige ‚Bachelor‘-Kandidatin und ihr Freund Dominic Harrison geben sich das Ja-Wort.

Foto: Youtube/SarahNowak

Erst vor wenigen Wochen hatte der 26-Jährige seiner Liebsten in New York einen Antrag gemacht. Die morgige Feier wird zwar etwas kleiner ausfallen, immerhin steht der Geburtstermin der gemeinsamen Tochter bereits in vier Wochen an. Nach der Geburt von Mia Rose soll es dann jedoch nochmal eine große Feier geben.

Auf Instagram schrieb die werdende Mutter und Braut: „Countdown! Zwei Tage, dann bin ich Sarah Harrison. Ich freue mich so auf diesen Tag.“

Es soll eine große Party geben

Über seine Traumhochzeit hatte das Paar schon gesprochen, als die Verlobung noch in den Sternen stand. Wie die Zeremonie aussehen soll, verrieten die beiden gegenüber ‚Promiflash‘ bei der TV-Preview von ‚Fitness Diaries‘ in Berlin. So schilderte Sarah bezüglich ihren Plänen: „Wir haben zusammen einen sehr großen Freundes- und Familienkreis. Ganz, ganz viele Leute. Eine sehr, sehr große Party wird es geben. Weil alle gerne feiern und sich auf solche Partys freuen – deswegen werden wir es da schon ordentlich krachen lassen.“