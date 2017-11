Camila Cabello mit erstem weltweiten Werbedeal

Samstag, 11. November 2017, 19:10 Uhr

Sahneschnittchen Camila Cabello ist derzeit in aller Munde. Nun hat die Ex-Fifth-Harmony-Sängerin im Rahmen einer weltweiten Marketingkampagne für die Damenschuhkollektion der US-Marke Skechers einen fetten Deal an Land gezogen.

Behind the Scenes. Foto: Business Wire

Die 20jährige Sängerin/Songwriterin hat die Kampagne im August in den USA lanciert. Ihr erstes Soloalbum erschien direkt darauf im September. In Deutschland wird der gemeinsame TV Spot im Frühjahr 2018 ausgestrahlt. „Dieses Jahr beginnt für mich ein komplett neues Kapitel, sowohl in Bezug auf meine Musik als auch auf meine Lebensanschauung – ich freue mich außerordentlich, diesen Weg mit Skechers gehen zu dürfen“, jubelte Camila Cabello.

Große Karriere in kurzer Zeit

Die in Kuba geborene Sängerin/Songwriterin (Epic Records/SYCO) ist das Rampenlicht gewohnt. Nachdem sie ihre offizielle Solokarriere nach vier Jahren mit Fifth Harmony begann, hat Cabello in diesem Jahr bereits fünf Teen Choice Awards Nominierungen erhalten und produzierte mit MGK den zweimal mit Platin ausgezeichneten Hit „Bad Things“, der über 270 Millionen Mal auf Spotify gespielt wurde und mit dem sich Cabello als erste Künstlerin auf Platz Nr. 1 der Top 40 Radio mit und ohne Gruppe etablierte.

Darüber hinaus hat sie mit J Balvin und Pitbull bei der HitSingle „Hey Ma“, dem Soundtrack von Fast & Furious 8, zusammengearbeitet, sowie mit Shawn Mendes bei dem mit Platin ausgezeichneten Duett „I Know What You Did Last Summer“, das auf Platz Nr. 10 auf Pop Radio und Platz Nr. 20 auf den Hot 100 Charts landete. Cabello ist diesen Sommer mit Bruno Mars im Rahmen seiner 24K Magic World Tour unterwegs.