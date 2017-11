Adam sucht Eva: Am Tag 2 wurde Martin Kesici angeschwemmt

Sonntag, 12. November 2017, 23:48 Uhr

Mit Martin Kesici (44, Musiker aus Berlin) und Elisa (29, Versicherungs-Mitarbeiterin aus Berlin), die beide nicht mit ihren Tattoos geizen, wird es noch bunter im RTL-Paradies von ‚Adam und Eva‘.

Martin Kesici (44). Foto: MG RTL D

Zwei werden der Insel heute den Rücken kehren. Betreffen kann es: Patricia Blanco (46, Tochter von Roberto Blanco), Timur Ülker (28, Musiker, Schauspieler, „Köln 50667“ aus Köln), Melody Haase (23, Ex-DSDS-Sternchen aus Berlin), Beabrice (21, Büroassistentin aus Grevenbroich), Konrad (31, KFZ-Mechatroniker aus Schalkau), oder Michael (23, gelernter Dachdecker und Produktionsmitarbeiter in der Autoindustrie mit Bohlen-Tattoo aus Völklingen). Die Suche nach der „großen Liebe“ geht weiter …

Martin und Elisa – Willkommen im Stamm der Nackten

Der ehemalige „Star-Search“-Gewinner Martin Kesici ist seit fast fünf Jahren Single und sucht auf der Insel nach einer Frau, die ihm etwas zum Anpacken bieten kann. Denn so schön das Singledasein auch sein kann, Martin möchte nicht nur mit dem Alleinsein, sondern für die richtige Frau auch mit seinem „Sex, Drugs & Rock’n’Roll“-Lifestyle, brechen.

Elisa (29), Versicherungsmitarbeiterin aus Berlin – Single seit gut sechs Jahren. Foto: MG RTL D

Eva-Neuzugang Elisa will sich nach sechs Single-Jahren ebenfalls endlich wieder auf jemanden einlassen. Sie kennt Martin bereits von einem früheren Job als Kassiererin – da sind sie sich in Berlin schon mal begegnet, ohne dass es gefunkt hätte.

Die gemeinsame Vorliebe für Tattoos ist hingegen unverkennbar und während Martin sich zügeln muss, seine Blicke nicht in Elisas intimen Zonen zu verlieren, scheint in seinen Augen zwischen ihm und der offenen und neugierigen Elisa alles zu passen. Kennenlernen und Revier markieren

Melody Haase, Michael, Elisa, Patricia Blanco, Martin Kesici und Konrad. Foto: MG RTL D

Martin findet direkt und offensiv Gefallen an dem Resultat von Melodys Po-Vergrößerung, so dass Patricia sich besser gleich damit abfindet, dass Martin für sie nicht mehr in Frage kommt. Elisa weckt mit ihren Tattoos vor allem bei Michael großes Interesse, der sich sehr anstrengen muss, seinen kleinen Freund unter Kontrolle zu halten.

Michaels Interesse bleibt von Elisa nicht unbemerkt, wobei sie sich unsicher ist, ob das nicht auch am allgemeinen Überfluss an nackten Brüsten liegen könnte. So sagt sie in die Runde, sie hätte auch nichts gegen mehrere Sexpartner während einer Beziehung einzuwenden. Ach was?!

Frau Blanco hat sich damit abgefunden, dass Herr Kesici nicht in Frage kommt. Foto: MG RTL D

Elisa und Martin mit gemeinsamer Nacht

Elisa und Martin verbringen ihre erste gemeinsame Nacht auf dem Leuchtturm miteinander, beiderseitiges Interesse besteht zwar, doch kann sich auch mehr entwickeln? Dieter-Bohlen-Fan Michael würde ebenfalls gerne eine Nacht mit Elisa auf dem Leuchtturm verbringen und den einen oder anderen Austausch stattfinden lassen. Martin wiegt sich dabei in Sicherheit, dass Elisa einen anderen Typ Mann bevorzugt. Doch diese Rechnung hat er ohne die sexuelle Offenheit gemacht, die Michael und Elisa verbindet und ja selbst für Melodys Geschmack einfach zu krass ist…

Beabrice (21) und Timur Ülker (28) ist das erste „nach Liebe suchende Paar“, dem 24 Stunden ungestörte Zweisamkeit auf der Insel der Liebe bevor stehen. Foto: MG RTL D

Tag der Entscheidungen 1

Dem ersten Paar stehen 24 Stunden ungestörte Zweisamkeit auf der „Insel der Liebe“ bevor. Es sind Timur und seine auserwählte Beabrice. Während Timur das intime Date vielleicht lieber angezogen gehabt hätte, schöpfen beide nahezu alle Möglichkeiten aus, die ihre nackten Tatsachen so bieten können. Werden sie die Insel auch turtelnd verlassen? Beide scheinen sich über Nacht eine eigene Meinung gebildet zu haben, die nicht zusammen zu passen scheint. Beabrice tut sich schwer, das Verhalten von Timur zu deuten. Mit seiner Entscheidung lässt er schließlich eine geschockte, enttäuschte und verletzte Beabrice zurück. Denn Timur findet, dass die beiden lieber nur Freunde bleiben sollten.

Foto: MG RTL D

Tag der Entscheidungen 2

Brünett vs. Blond – erstmals dürfen die Insulaner wählen, welche potenzielle Eva in der nächsten Folge in das Paradies einziehen darf. Mit einem eindeutigen Wahlergebnis von fünf zu eins fällt die Wahl eindeutig auf Djamila Rowe, die Mutter aller Luder. Während sich alle auf Djamila freuen, geht fast unter, dass Konrad die Insel verlässt – aus freien Stücken. Er hat erkannt, dass die Person, an der sein Herz am meisten hängt, bereits zu Hause auf ihn wartet.

Die dritte von insgesamt acht Folgen läuft am Montag, 13. November 2017, ab 22.15 Uhr.