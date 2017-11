Best Dress of the Day (504): Franziska Knuppe glänzt in Silber

Sonntag, 12. November 2017, 21:58 Uhr

Anlässlich einer exklusiven Gala am Samstagabend in Berlin zeigte sich Model Franziska Knuppe in einer edlen, silbernen Robe auf dem roten Teppich.

Foto: AEDT/WENN.com

Franziska Knuppe in Minx by Eva Lutz

Die 42-Jährige erschien in einer luxuriösen Kreation der Marke Minx von Designerin Eva Lutz. Das bodenlange Dress überzeugte mit angesagter Metallic-Optik und einem verführerischen Schnitt. Hingucker war ein tiefer V-Ausschnitt und ein raffinierter Knoten an der Vorderseite des Kleides. Der elegante Schnitt setzte Franziskas Figur perfekt in Szene und umspielte glamourös ihre Silhouette.

Franziska kombinierte ihre luxuriöse Robe mit schicken Juwelen und einer mit Glitzer besetzten Clutch. Ihre blonde Mähne trug sie gestylt zu einer edlen Hochsteckfrisur und setzte außerdem auf einen zarten Pinkton für die Lippen. (HA)