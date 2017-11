Gewinnspiel: Elton John präsentiert "Diamonds"!

Sonntag, 12. November 2017, 17:52 Uhr

Elton John meldet sich mit einer ultimative Greatest-Hits-Compilation zurück. Die ist gerade erschienen und wir verlosen die Hit-Zusammenstellung.

Angefangen vom immer noch beeindruckenden Klassiker ‘Your Song’ vereint das Set wirklich alle Meilensteine eines der großartigsten Musikkataloge aller Zeiten; darunter Titel wie ‘Tiny Dancer’, ‘Rocket Man (I Think It’s Going To Be A Long, Long Time)’, ‘Candle In The Wind’, ‘Don’t Go Breaking My Heart’, ‘Sacrifice’, ‘Can You Feel The Love Tonight’ sowie natürlich auch das unvergessliche Duett George Michael, ‘Don’t Let The Sun Go Down On Me’.

Limited Edition Box mit vielen Extras

Erhältlich ist ‚Diamonds‘ in drei physischen Formaten: 2CD, 3CD ltd. Edition Boxset und 2LP im Klappcover, sowie auch digitale.

Die 2CD-Version enthält 34 Tracks und ein 10-seitiges, illustriertes Booklet.

Die 3CD Limited Edition Box enthält 34 Tracks auf 2 CDs, 17 Bonustracks mit von Elton John persönlich ausgewählten Lieblingstracks, sowie ein 72-seitiges gebundenes Buch mit Anmerkungen zu den Hintergründen der Songs und ein Postkartenset mit Illustrationen von Elton John. Die Doppel-LP enthält 21 Tracks auf 180g-Vinyl im Klappcover.

