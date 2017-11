Gil Ofarim: Bildband mit Fotos aus einer siebenjährigen Beziehung

Sonntag, 12. November 2017, 16:23 Uhr

Es begann auf einem Konzert. Im Jahr 2010. Hier treffen sie sich das erste Mal. Jeder in seinem Element: er als Musiker, sie als Fotografin: Gil Ofarim und Ina Bohnsack. In den folgenden Jahren entstehen Bilder, die große und kleine Momente festhalten, die wachsendes gegenseitiges Vertrauen offenbaren. Am 15. November erscheinen die Fotos in einem großformatigen Buch.

Foto: Ina Bohnsack

Egal ob Live-Session oder gestelltes Shooting, ob Festival, TV-Show oder Musical, berufliches oder privates Highlight – die Kamera von Ina Bohnsack fängt den Moment mit dem Frauenschwarm stets ein. Sieben Jahre lang. Eine inspirierende geschäftliche Beziehung der besonderen Art.

„Ich durfte in meiner mittlerweile 20-jährigen Karriere mit vielen bekannten Fotografen arbeiten. Sei es für meine Album-Cover, Magazine oder auch als Model für Modefirmen. ‚Inale‘, so wie ich Ina immer nenne, hat etwas, das man nicht lernen oder jemandem beibringen kann. Sie holt mit einem Bild fast schon gespenstisch viel Inneres nach außen. Man kann förmlich die Seele spüren und sehen. Sie hat DAS AUGE“, sagte Gil Ofarim über Ina Bohnsack.

Foto: Ina Bohnsack

Vertrauensvolle Zusammenarbeit

Und Ina fügte über ihre Arbeit mit Gil hinzu: „Ich fotografiere Gil mittlerweile seit 7 Jahren. Es hat sehr lange… es hat einige Jahre gedauert, bis das gegenseitige Vertrauen groß genug war für die Bilder, die wir heute machen. Wenn wir uns für ein Shooting treffen, dann müssen wir nicht viel reden. Wir sehen meist dasselbe.“

Dieser Bildband versammelt Augenblicke aus Gil Ofarims Leben, die Ina Bohnsack mit ihrer Kamera eingefangen hat: mal laut und befreit, mal innehaltend und leise. Nah dran, fesselnd, persönlich. Und vor allem immer eines: authentisch. Es gab Höhen und es gab Tiefen – dieser Bildband fasst sie zusammen.

Foto: Ina Bohnsack

Foto: Ina Bohnsack

GIL OFARIM Fotografien von Ina Bohnsack

Achtung! Die nummerierte Erstausgabe ist von Gil Ofarim handsigniert!

Großformatiges Hardcover | 29,99 EUR (D) | ISBN 978-3-942665-20-9

Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag, Berlin 2017