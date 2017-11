Helen Mirren will gern Donald Trump sein

Sonntag, 12. November 2017, 15:38 Uhr

Dame Helen Mirren würde gerne Donald Trump verkörpern. Die Schauspielikone war vor Kurzem in der ‚Loyola Marymount University School of Film & TV‘ zu Gast und verriet dort ihre Zukunftspläne.

Foto: WENN.com

Sie sagte dort: “Ich wäre so lustig als Trump. Ich liebe es. Ich habe ja fast schon seine Haare! Ich meine, was für ein faszinierender Charakter. Was für ein außergewöhnlicher Charakter. Ich meine, das ist ein Charakter, oder, das richtige Ding?” Sie denke, dass das reale Leben um einiges interessanter sei als alles, was man sich ausdenken könne.

Es ist nicht schwierig, ihn zu durchschauen

Die Britin führte laut ‚Hollywood Reporter‘ fort: “Ich denke nicht, dass es so schwierig wäre, [seine Psychologie] zu durchdringen und das ziemlich ehrlich.” Man müsse einfach in die Zeiten seiner Kindheit zurückgehen und sich seine Mutter und seinen Vater ansehen. “Ich weiß nicht viel darüber, wo er herkommt, aber wenn ich ihn spielen würden, dann würde ich auf jeden Fall dort beginnen. Man muss mit dem Kind beginnen und das Kind befindet sich sehr offensichtlich noch immer in Trump.”