Kim Kardashian: Es wird eine Tochter

Sonntag, 12. November 2017, 12:57 Uhr

Kim Kardashian und Kanye West erwarten wieder ein Mädchen. Der Reality TV-Star und der Rapper erwarten derzeit ihr drittes gemeinsames Kind. Es wird von einer Leihmutter ausgetragen, da es bei Kims beiden vorherigen Schwangerschaften zu Komplikationen kam und eine erneute Schwangerschaft lebensgefährlich für die 36-Jährige sein könnte.

Zweifach-Mutter im Luder-Look: Kim Kardashian. Foto: Apega/WENN.com

Schon vor einigen Monaten wurde gemunkelt, dass North und Saint eine kleine Schwester bekommen würden. Diese Gerüchte wurden von dem ‚Keeping Up With The Kardashians‘-Star nun höchstpersönlich bestätigt. In ihrer Instastory gab Kim nämlich Einblicke in ihre Babyparty – komplett in pink. Sie schrieb dazu: „Ok Leute, meine Babyshower für Baby Nummer drei! Es ist ein richtiger Kirschblüten-Wald!“ Doch nicht nur Kim erwartet derzeit ein Baby.

Auch Schwestern schwanger?

Auch ihre Schwestern, die Selbstdarstellerinnen Khloé Kardashian und Kylie Jenner sollen schwanger sein. So sollen Khloé und Tristan Thompson einen Sohn bekommen. Im September war bekannt geworden, dass die 33-Jährige ihr erstes Kind erwarten würde und mehrere amerikanische Medien wollen sogar das Geschlecht des Kindes herausbekommen haben. Wie ‚Us Weekly‘ berichtet, wird die Schwester von Kim Kardashian demnach Anfang des kommenden Jahres einen kleinen Sohn auf die Welt bringen.