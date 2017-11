Pietro Lombardi besucht Luke Mockridge

Sonntag, 12. November 2017, 17:20 Uhr

Nachdem Mädchenschwarm Pietro Lombardi (25) letzten Sonntag gegen Spitzenkoch Rolf Zacherl im TV antrat, gibt er heute ein Gastspiel in der wöchentlichen Late-Night-Show von Luke Mockridge (28).

Worum geht’s da ab 22.45 Uhr? Das Internet fragt, Pietro Lombardi antwortet! In „LUKE! Die Woche und ich“ beantwortet der Sänger unter dem Hashtag #FragPietroLombardi Fragen wie „Wie mache ich ein Spiegelei?“ „Darf ich meinen Hund DöneBeitragsbild festlegenr nennen?“ „Pärchen-Urlaub und der Ex-Freund ist dabei – was soll ich machen?“. Das Unglaubliche: Der 25-jährige hat auf jede Frage eine Antwort. Wir dürfen gespannt sein.

Vielen kommt die Sendung zu spät

Viele Fans können mit dem späten Start der Show an einem Sonntagabend nicht wirklich viel anfangen. Und nicht jeder hat einen Recorder. So postete u.a. einer auf Facebook: „Sorry mit Verlaub ’ne total beschi….. Sendezeit. Muß um kurz nach vier aufstehen. Ist mir ehrlich gesagt zu spät und am falschen Tag, der Freitag war viel besser“.

Übrigens: Jüngst postete Luke ein Video bei Facebook von einem Einbruch in seinem Auto. Es war bereits das zweite Mal innerhalb eines halben Jhres, dass der 28-jährige Entertainer von Ganoven heimgesucht wurde. Neben dem Lenkrad wurde auch das gesamte Navigations- und Soundsystem entwendet. Mit viel Humor kommentierte er die Überraschung in einem Video.