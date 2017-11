Sonntag, 12. November 2017, 12:45 Uhr

Ich-Darstellerin Sarah Nowak hat geheiratet. Die 26-Jährige hat gestern (11. November) Ja zu ihrem Freund Dominic Harrison gesagt.

Foto: WENN.com

Nach der romantischen Verlobung vor wenigen Wochen in New York folgte nun auch schon die nicht weniger romantische standesamtliche Hochzeit im bayerischen Günzburg. Für Fans war es keine Überraschung: Die beiden verrieten auf Sarahs ‚YouTube‘-Kanal bereits, dass sie am Samstag die Ehe schließen würden.

Zudem klärte das Playmate seine Follower schon darüber auf, dass es künftig den Nachnamen seines Mannes tragen und nach der Hochzeit Sarah Harrison heißen werde.

Erste private Eindrücke für die Follower

Auf Social Media gewährte die ehemalige ‚Bachelor‘-Kandidatin am Hochzeitstag private Eindrücke und postete bei Instagram einen Boomerang, der die Namensschilder der beiden beim Standesamt zeigt sowie bei Snapchat nach der Eheschließung die Hände von sich und ihrem Dominic, an denen bereits die Eheringe steckten.

Das Glück der beiden wird bald noch gekrönt: Denn in wenigen Wochen soll zudem schon das erste Baby des nun Ehepaares zur Welt kommen. Die kleine Mia Rose soll im Dezember das Licht der Welt erblicken.

Bräutigam Dominic erzählte in einer Instagram-Story von einem kleinen Malheur: „Ja, heute ist der Tag. Heute heirate ich und ich wollte gerade meinen Trauzeugen abholen und der hat verpennt.“ Herauskam eine kleine Verspätung. Alles war gut.