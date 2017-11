Diana Ross kommt wieder zurück

Montag, 13. November 2017, 20:44 Uhr

Diana Ross wird im Februar 2018 neun weitere Shows in Las Vegas performen. Die Sängerin, die am 19. November mit dem American Music Award für ihr Lebenswerk geehrt wird, plant laut ‚Entertainment Tonight‘ ihre ‚Diana Ross: Endless Memories‘-Auftritte im Encore Theater in Nevada fortzuführen.

Foto: WENN.com

Die heute 73-Jährige wurde in den 1960ern mit der Girlband The Supremes bekannt und startete danach eine jahrzehntelange Solokarriere. Bei den American Music Awards 2017 soll sie nun für ihren außergewöhnlichen Beitrag zur Musikindustrie und Popkultur geehrt werden. Erst kürzlich sagte sie zu diesem Erfolg in einem Statement: „Ich habe endlos viele Erinnerungen an all die Jahre, die ich bei den American Music Awards verbracht habe. Es fing alles mit Dick Clark und dem Caravan of Stars an. Es war Dick Clark, der sagte: ‚Musik ist der Soundtrack unseres Lebens‘. Es ist so wahr. Ich bin so erfreut, dass ich diese ehrenhafte Auszeichnung verliehen bekomme.“

Neue Best-Of-Collection

Am 17. November soll außerdem ihre neue Platte ‚Diamond Diana: The Legacy Collection‘ erscheinen. Dazu schrieb sie: „Ich sende euch allen dieses spezielle Geschenk. Diese Sammlung kommt von Herzen zu euch und ich sende meine Liebe und Dankbarkeit und Wertschätzung zu euch für diese wundervolle Reise. Es macht so viel Spaß.“ Diana wird am 7., 9., 10., 14., 16., 17., 21., 23. und 24. Februar 2018 in Las Vegas auftreten und die Tickets werden ab dem 17. November 2017 auf der Internetseite des ‚Wynn Las Vegas‘ verkauft.