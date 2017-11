Ed Sheeran arbeitet schon wieder an neuen Songs

Montag, 13. November 2017, 20:08 Uhr

Ed Sheeran hat bereits einige neue Songs geschrieben, die auf einem neuen Album landen könnten. Der 26-jährige Musikstar veröffentlichte erst im März sein Erfolgsalbum ‚Divide‘ und hat seitdem keine Zeit verschwendet, um an neuer Musik zu arbeiten.

Foto: Visual/WENN.com

Insgesamt hat er schon rund 40 neue Lieder verfasst, von denen er einige für sehr gut hält. „Ich habe ungefähr neun Songs, die ich sehr gerne mag. Aber das kann sich morgen alles ganz plötzlich ändern, wenn ich neun neue gute Songs schreibe“, verrät der Hitmacher im Interview mit ‚Time Out London‘.

Bald Shows mit Band

Mit den neuen Songs könnte sich auch seine Liveshow ändern. Ed denkt anscheinend darüber nach, die Bühne mit einer Band zu teilen. So wie es schon Altmeister Elton John ihm geraten hatte. „Ich denke, darauf wird es hinauslaufen – eine Show mit vielen verschiedenen Momenten, in der zwei Songs mit Band gespielt werden und dann spiele ich einen Song alleine dazwischen. Es wird ganz verschiedene Dinge geben, aber das liegt noch mindestens fünf Jahre in der Zukunft. Ich will erst Stadien alleine bespielen und danach hole ich mir eine Band dazu“, kündigt der Brite an.

Zuletzt war der ‚Shape Of You‘-Sänger auf großer Tour zusammen mit seinem Freund James Blunt. Der sprach exklusiv mit ‚BANG Showbiz‘ über die Chancen, dass die beiden gemeinsam Musik machen könnten: „Ich habe sehr gerne mit Ed zusammen geschrieben. Lasst uns mal abwarten und sehen, was passiert. Ich denke, wir sind gerade gerne auf Tour. Ich glaube, wir sind beide gerade nicht in Schreibstimmung, aber wir werden sehen.“