Nick Jonas ist ganz begeistert von der Verlobung

Nick Jonas freut sich, dass sein Bruder Joe die Liebe seines Lebens gefunden hat. Der DNCE-Sänger hat sich letzten Monat mit der ‚Game of Thrones‘-Schauspielerin Sophie Turner verlobt.

Nun meldet sich sein Bruder Nick zu Wort und gibt den Turteltauben seinen Segen. „Ich kann sagen, dass er die Partnerin fürs Leben und die Liebe seines Lebens gefunden hat. Das ist alles, was zählt. Es ist eine wunderschöne Sache“, freut sich der Star im Interview mit ‚Entertainment Tonight‘.

Und die 21-jährige Schauspielerin wüsste, worauf sie sich einlasse. Mit Blick auf den amerikanischen Feiertag Thanksgiving erzählt Nick: „Es ist alles super. Sie hat letztes Jahr schon mit uns gefeiert, also hatte sie ihre erste Jonas-Erfahrung bereits.“

Wer wird Trauzeuge?

Noch nicht geklärt ist hingegen, wen Joe zu seinem Trauzeugen machen wird. Zur Auswahl stehen nämlich gleich drei Brüder: Kevin (30), Nick (25) und Frankie (17). Nick gab sich ganz bescheiden und möchte sich nicht zu große Hoffnungen machen. „Ich weiß nicht; er muss das entscheiden. Er hat drei Brüder, deshalb ist es fies, einen auszusuchen. Ich bin so glücklich für die beiden. Sie ist toll und eine schöne Ergänzung zu unserer Familie“, berichtete der Musiker gegenüber ‚Extra‘. Joe und Sophie verlobten sich im Oktober und teilten ihr Glück auf Instagram mit der Welt. Nick postete das Bild später auf seinem eigenen Account und freute sich für das Paar: „Ahh! Glückwünsche an meinen Bruder… und meine zukünftige Schwägerin zu ihrer Verlobung. Ich liebe euch beide so sehr.“