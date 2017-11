Adam sucht Eva: Djamila macht sich an Christian ran

Dienstag, 14. November 2017, 23:57 Uhr

„Adam sucht Eva – Promis im Paradies“ bleibt weiter ein täglicher TV-Hit: Die dritte Folge sahen am Montagabend 3,37 Millionen Zuschauer! Heute ab 23.05 Uhr machte das Paradies seinem Namen zunächst alle Ehre. Wir fassen wie jeden Tag zusammen was in der Show passierte …

Folge 4: (vorne v.l.) Melody Haase (23), Djamila Rowe (50), Elisa (29), Patricia Blanco (46). (hinten v.l.) Christian (39), Michael (23), Todor (39), Martin Kesici (44). Foto: MG RTL D

Die Insulaner mussten sich in der heutigen Folge jedoch auf plötzliche und unangenehme Überraschungen gefasst machen. Dabei sind: Patricia Blanco (46, Tochter von Roberto Blanco), Melody Haase (23, Ex-DSDS-Sternchen), Michael (23, gelernter Dachdecker und Produktionsmitarbeiter in der Autoindustrie aus dem Saarland), Martin Kesici (44, Musiker aus Berlin), Elisa (29, Versicherungsmitarbeiterin aus Berlin), Djamila Rowe (50, gelernte Visagistin aus Berlin), Christian (39, Kaufmann für Immobilien und Tennistrainer aus Freiburg) und Todor (39, App-Entwickler mit Handwerkerausbildung aus Hamburg).

Djamila Rowe darf Patricia Blanco bei der Auswahl eines ‚Adams‘ für die ‚Insel der Liebe‘ mit Rat und Tat zur Seite stehen. Foto: MG RTL D

Drei Adams für Patricia Für Patricia ist es langsam Zeit, den richtigen Adam zu finden. Da die Herren auf der Insel allesamt nicht in Frage kommen, darf sie mittels einer Frage-Antwort-Runde einen komplett neuen Adam auswählen, mit dem es dann erst auf die „Insel der Liebe“ und anschließend zurück auf die „Insel der Versuchung“ gehen soll. Für einen körperlichen Eindruck darf sie ausgewählte Körperteile ertasten und bekommt dabei Rat und Tat von Djamila. Diese qualifiziert sich dabei überraschend als Patricias Plan B, um auf Männerfang zu gehen. Das Gute daran: Beide haben den gleichen Männergeschmack! Das Schlechte daran: Beide haben den gleichen Männergeschmack. Und so bemerkt Djamila zurecht: „Nicht, dass Patricia dann jemanden hat, den ich vielleicht ganz gut finde.“

Patricia Blanco verbringt Zeit mit Neuankömmling Todor auf der ‚Insel der Liebe‘. Foto: MG RTL D

Bulgarische Rosenöl-Massage

Die äußerst selbstbewusste Nummer 2 der Herren-Auswahl überzeugt beide Damen mit der Aussicht auf eine bulgarische Rosenöl-Massage und mit seinen schönen Tattoos – es ist Todor (39) aus Hamburg. Von Angesicht zu Angesicht bemerkt Patricia sofort seine positive Aura. Todor erkennt Patricia zwar nicht als Promi, dafür besteht eine gegenseitige Sympathie.

Um sich fit zu halten, absolvieren die Adams ein facettenreiches Sportprogramm. Melone statt Medizinball, doch beim Hampelmann hört der Spaß für Martin und Christian auf – denn sonst fängt der Propeller an zu fliegen … Michael sieht das völlig anders – und auch in puncto körperliche Fitness und Ausdauer gehen seine und Martins Einschätzungen weit auseinander. Michael kann es kaum fassen, wie unsportlich Martin für sein Alter ist … oder ist es eher umgekehrt? Denn langsam zeigt sich, dass Michael kurz davor ist, durchzudrehen, weil er seine bevorzugte Sportart, die die allermeisten Muskelgruppen beansprucht, auf der Inseln nicht ausleben kann.

Melody Haase und Michael kommen sich beim Spülen näher – beiden brauchen Nähe und Zuneigung. Foto: MG RTL D

Wie ein altes Ehepaar

Djamila will die tiefen, verborgenen, dunklen Seiten von Christian kennenlernen und ihn aus seinem Schneckenhaus locken. Christian hat nichts dagegen einzuwenden. Er ist dankbar für Feedback von jemandem, der Ahnung und Durchblick hat. Djamila: „Christian und ich sind irgendwie wie ein altes Ehepaar, er versteht was ich sage und meine.“

Michael ist genervt von Elisa, die ihm einen Korb gibt, und gegenseitige Vorwürfe münden in vulgären Schimpfwörtern seitens Michael. Melody ermahnt ihn und versucht zwischen den beiden Hitzköpfen zu vermitteln. Doch Elisa meint, Michael habe es sich mit seinem respektlosen Verhalten selbst kaputt gemacht. Vergessen ist Michaels Begeisterung bezüglich Elisas offener Einstellung zu Lust und Liebe. Schließlich mischt sich Martin ein und verleiht der Angelegenheit eine gesteigerte Lautstärke. Uneinsichtig streitet der Beschuldigte dies ab und bleibt bei seinen Beleidigungen, räumt jedoch ein, sein Verhalten könne auch in einem Trauma aus der Kindheit begründet liegen.

Djamila Rowe will die tiefen, verborgenen, dunklen Seiten von Christian kennenlernen und ihn aus seinem Schneckenhaus locken. Foto: MG RTL D

Melody nimmt sich Michael noch einmal vor. Dieser würde sich für seine Ausdrücke entschuldigen wollen … Nach einer Weile verliert das Gespräch der beiden sich in Streicheleinheiten und Umarmungen, und Melody und Michael verbringen die Nacht miteinander. Ob aus den plötzlichen neuen Freunden mehr werden kann?

Romantik und Manieren: Fehlanzeige

Patricias romantischer Abend beginnt mit einer unerwarteten Enthüllung: Todor hat bereits zwei Kinder! Die Stimmung gerät ins Wanken, doch da geht noch mehr. Dank nicht vorhandener Ess- und Tischmanieren ist die wunderschöne Kulisse für Patricia nicht mehr genug. Sie findet Todors Verhalten grauenhaft und sämtliche Romantik ist gestorben. So einen Mann möchte Patricia auf gar keinen Fall – das steht für sie fest. „Gute Nacht mein Freund, schönes Leben noch und Tschüss!“ So flüchtet die enttäuschte Eva in ihr eigenes Bett. Die Königin vermisst ihre Freunde auf der „Insel der Versuchung“ und will nur noch zurück. Todor hingegen schwärmt von einem lustigen Abend – doch das ist eine andere Geschichte …

Todor (39), App-Entwickler mit Handwerkerausbildung aus Hamburg. Er ist seit zwei Jahren Single. Foto: MG RTL D

Die fünfte Folge zeigt RTL am Mittwoch, 15. November 2017, um 22:15 Uhr.