Olly Murs kann Romanze nicht länger geheimhalten

Dienstag, 14. November 2017, 23:14 Uhr

Britenstar Olly Murs datet Berichten zufolge seit einem Jahr den britischen TV-Star Melanie Sykes. Der 33-jährige Sänger und Melanie (47) haben sich bewusst darum bemüht, ihre Romanze geheim zu halten und hatten 2017 eine Reihe von streng geheimen Dates.

Olly Murs mit Gesangskollegin Jennifer Hudson letzte Wochje bei einer TV.-Gala. Foto: JRP/WENN

Das Paar baute aufgrund der gemeinsamen Leidenschaft für Fitness eine Beziehung auf. Ein Insider verrät: „Mel liebt jüngere Männer und verliebte sich in Olly, als er sich letztes Jahr so richtig in Form brachte. Sie wurden einander zunächst durch einen gemeinsamen Freund vorgestellt. Vor ewiger Zeit fingen sie an, sich zu schreiben und einige der Nachrichten endeten sehr anzüglich. Sie bauten ihre Beziehung während eines Fitness-Programms weiter aus. Er war ein Fan ihrer Fitnessstudio-Selfies und dachte, dass sie einen erstaunlichen Körper hatte. Olly brachte sich zu dieser Zeit in Form und Mel liebte seinen neuen durchtrainierten Körper. Sie verabredeten sich zu einem Date und hatten eine Serie geheimer Dates in seinem Haus, wo sie manchmal auch über Nacht blieb.“

Ein Beitrag geteilt von Melanie Sykes (@msmelaniesykes) am 7. Nov 2017 um 2:57 Uhr

Öffentliche Komplimente via Social Media

Auch wenn ihre Romanze bereits einige Aufs und Abs ertragen musste, wird behauptet, dass das prominente Paar eine große Anziehungskraft füreinander hat. Der Insider erzählt ‚The Sun‘: „Sie haben beide entschieden, dass niemand davon erfahren soll. Es gab einige Unterbrechungen, aber es besteht eine richtige körperliche Anziehungskraft zwischen ihnen.“ Olly und Melanie haben kürzlich Komplimente über die sozialen Medien ausgetauscht. Einmal postete Melanie ein Bild von Ollys Track ‚Flaws‘ und untertitelte dieses: „Ich liebe diesen Song @ollymurs du klingst wie ein Engel, ich will am liebsten weinen x“.

Ein Beitrag geteilt von Olly Murs (@ollymurs) am 10. Nov 2017 um 3:09 Uhr

Der Kommentar ließ Olly prompt antworten: „Awwww danke Baby“. Olly befand sich seit der Trennung von seiner Langzeit-Freundin Francesca Thomas im Jahr 2015 nicht mehr in einer ernsthaften Beziehung – das hat sich nun möglicherweise geändert.