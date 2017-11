Shawn Mendes und Hailey Baldwin turteln auf Aftershowparty

Dienstag, 14. November 2017, 12:39 Uhr

Shawn Mendes und Hailey Baldwin konnten auf einer Aftershowparty der MTV EMAs die Finger nicht voneinander lassen. Der erst 19-jährige Sänger hatte am Sonntag (12. November) ordentlich Grund zu feiern.

Der Kanadier war der große Abräumer bei den MTV European Music Awards und durfte sich unter anderem über Auszeichnungen in der Kategorie Bester Künstler und Bester Song freuen. Seinen Erfolg wollte Mendes anscheinend nicht alleine feiern. Auf einer Aftershowparty in West-London wurde er in trauter Zweisamkeit mit dem Model Hailey Baldwin gesehen.

Ein Partygast berichtet der Zeitung ‚The Sun‘: „Es war eindeutig keine einmalige Sache. Sie sahen aus, als wären sie ernsthaft ineinander verknallt. Es war eine exklusive Veranstaltung und Shawn und Hailey hatten sehr viel Spaß und haben sich stundenlang geküsst.“

Die beiden gaben sich anscheinend keine große Mühe, ihre Zuneigung füreinander geheim zu halten. „Sie haben sogar gemeinsam für ein Foto mit Rita Ora posiert. Es sah so aus, als wollten sie, dass alle über die beiden Bescheid wissen“, erzählt der Insider weiter. Vielleicht hat Mendes damit ja nun seine erste große Liebe gefunden.

Bisher war sein Herz exklusiv an die Musik gebunden, wie er im Interview mit ‚Billboard‘ verriet: „In dem Moment, in dem ich auf die gleiche Weise für ein Mädchen empfinde wie für die Musik, weiß ich Bescheid. Ein Sexsymbol zu sein ist nur cool, wenn du in ein Mädchen verliebt bist und sie dich so nennt.“ Auf die Frage, ob er bisher eine ernsthafte Romanze gehabt habe, antwortete der Mädchenschwarm damals noch: „Ich denke nicht. Ich kann es kaum abwarten, weil ich dann endlich Songs darüber schreiben kann.“