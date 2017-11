Adam sucht Eva: Superblondie Marius ist gestrandet!

Mittwoch, 15. November 2017, 23:13 Uhr

Hinterher ist man immer schlauer. Das entging in der heutigen fünften Folge von „Adam sucht Eva“ auch den liebeshungrigen Insulanern nicht. Neben Patricias „Mitbringsel“ Todor sorgen zudem die Neuzugänge Tatjana (27, Sozialbetreuerin und Zahnarzthelferin aus Nürnberg) und Marius Hoppe (24, Kitesurfer aus Teneriffa) für frischen Wind im Paradies.

Marius Hoppe, Tatjana, Todor, Melody Haase, Patricia Blanco, Christian und Djamila Rowe. Foto: MG RTL D

Weiter mit dabei: Patricia Blanco (46, Tochter von), Melody Haase (23, Ex-DSDS-Sternchen), Michael (23, gelernter Dachdecker und Produktionsmitarbeiter in der Autoindustrie aus dem Saarland), Martin Kesici (44, Musiker aus Berlin), Elisa (29, Versicherungsmitarbeiterin aus Berlin), Djamila Rowe (50, gelernte Visagistin aus Berlin), Christian (39, Kaufmann für Immobilien und Tennistrainer aus Freiburg) und Todor (39, App-Entwickler mit Handwerkerausbildung aus Hamburg).

Patricia Blanco, Elisa, Melody Haase, Martin Kesic, Djamila Rowe. Foto: MG RTL D

Das schlechteste Date aller Zeiten

Der Tag mit Todor war für Patricia das schlechteste Date ihres Lebens – als Frau fühlt sie sich beleidigt. Im Nachhinein hätte sie den Abend lieber mit Christian verbracht. Doch die Hoffnung will sie trotzdem noch nicht aufgeben. Der (Hochgeschwindigkeits-)Tauben-Züchter Todor freut sich nun darauf, neue Evas auf der „Insel der Versuchung“ kennenzulernen. Für Melody kommt Todor wie gelegen – hat sie doch mittlerweile sowas wie „weiblichen Samenstau“ und es fällt ihr immer schwerer, nicht an Sex zu denken. Todor ist zwar von Melodys Kurven, schwarzen Haaren und blauen Augen direkt angetan, äußert aber auch Interesse für Martins Eva Elisa.

Elisa ist glücklich mit ihrer Entscheidung, Martin Kesici mit auf die ‚Insel der Liebe‘ genommen zu haben. Foto: MG RTL D

Stoßgebete und Welpenschutz

Elisa darf sich einen Adam aussuchen, der mit ihr zur „Insel der Liebe“ übersetzt. Sie entspricht Martins Erwartungen und möchte diesem nach 24 Stunden zum ersten Mal angezogen gegenüberstehen. Das müssen sich die beiden jedoch erst noch verdienen: Martin und Elisa wird die Entscheidung übertragen, einen Adam zu wählen, der die Insel verlassen muss. Da Todor „Welpenschutz“ genießt, fällt die Wahl auf Michael. Seine Stoßgebete haben leider nichts genützt … und so wird sein Abschied von gemischten Gefühlen begleitet. Elisa rechnet es Michael hoch an, dass er ihr noch mal die Hand gibt und sich entschuldigt, bevor er die Insel für immer verlässt …

Marius. Foto: MG RTL D

Neue Adams braucht das Land

Kaum ist die neue Eva Tatjana (27) aus Nürnberg im Paradies gestrandet, springt Todor direkt auf sie an. Ihr Adam soll stark, sportlich und spontan sein und darf die gebürtige Ukrainerin im Bett nicht enttäuschen. Ob Todor da der richtige ist? Auch Djamila springt auf sie an – allerdings in die andere Richtung. Sie ist genervt und will lieber neue Adams.

Doch das Schicksal ist gnädig und spült auch einen neuen Mann auf die Insel. Der blonde und langhaarige Marius Hoppe (24) ist ein weltweit erfolgreicher Kitesurfer und wohnt seit gut sieben Jahren auf Teneriffa.

Marius Hoppe (24), Kitesurfer aus Teneriffa, seit 2017 Single. Foto: MG RTL D

Melody findet auf Anhieb Gefallen an dem ultimativen Sunnyboy, der so ganz anders ist als alle bisherigen Adams. Es scheint, als wurden ihre Gebete erhört: Endlich einer auf ihrer Flirtbasis – mit dem kann sie arbeiten. Sie fühlt sich zu ihm hingezogen, doch werfen er und seine Optik sie auch aus der Bahn. Auch Djamila kann Marius mit seiner positiven Ausstrahlung aus ihrem Tief holen. Für Patricia bleibt nun eigentlich nur noch Christian – doch was ist mit Djamila und wird Patricia ihre Zurückhaltung ausbremsen?

Tatjana (27), Sozialbetreuerin und Zahnarzthelferin aus Nürnberg. Sie ist seit eineinhalb Jahren Single. Foto: MG RTL D

Melodys erstes, aber nicht letztes Mal

Als Marius am nächsten Morgen neben zwei Frauen aufwacht (Melody und Tatjana), fühlt er sich wie im Paradies. Melody hat aufgrund des Kopfkinos allerdings noch nie so unruhig geschlafen und weiß nicht, wie das mit Marius weitergehen soll. Doch er ist endlich mal ein Mann, der ihr zusagt und den sie auch haben will. Herr und Frau Kesici Elisa ist glücklich mit ihrer Entscheidung, Martin mit auf die Insel der Liebe genommen zu haben, doch die Zeit vergeht viel zu schnell. „Herr und Frau Kesici“ teilen den gleichen Humor, können sich gegenseitig Paroli bieten und genießen bei einem Frühstück auf einem Steg im smaragdgrünen Meer die Nähe des anderen. Doch dann naht der Moment der Entscheidung – für oder gegen ein Leben zu zweit …

Todor, Tatjana und Melody Haase. Foto: MG RTL D

Die sechste Folge zeigt RTL am 16. November 2017, ab 22:15 Uhr. Ab 23.15 Uhr folgt dann die Dokumentation „Die kuriosesten Nacktshows der Welt“.