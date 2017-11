Colin Farrell frisch verliebt?

Mittwoch, 15. November 2017, 9:24 Uhr

Colin Farrell ist offenbar endlich wieder liiert. Der 41-jährige Schauspieler, der zwei Kinder aus Ex-Beziehungen hat, war ganze sechs Jahre lang Single. Nun hat er jedoch endlich die Richtige gefunden – wer die glückliche Dame ist, bleibt allerdings ein Geheimnis.

Herr Farrell mit Frau Kidman. Foto: WENN.com

Trotz seines strengen Terminplans versucht der ‚Killing of a Sacred Deer‘-Darsteller, jede freie Minute mit seiner Liebsten zu verbringen, wie er in der ‚Ellen Degeneres Show‘ verriet. „Meine Freundin reist beruflich auch sehr viel, also sind wir oft wie Schiffe, die aneinander vorbei fahren, aber wir stellen sicher, dass wir uns im Hafen für ein Rendezvous treffen“, erklärte er der Moderatorin. Auf die Frage, ob seine Freundin auch im Filmbusiness tätig ist, antwortete Colin: „Nein, aber sie reist beruflich sehr oft und arbeitet sehr hart. Es läuft schon seit einer Weile. Ich bete sie an.“

Oft mit Colin Firth verwechselt

Erst kürzlich sprach der ‚Alexander‘-Darsteller darüber, dass er oft mit dem englischen Filmstar Colin Firth verwechselt werde. An eine besonders lustige Episode, in der er für den englischen Schauspieler gehalten wurde, erinnerte sich Colin in der ‚Graham Norton Show‘: „Ich habe einmal versucht, mich im Fitnessstudio anzumelden und da war diese Frau am Telefon, die die Mitgliedschaft verwalten sollte und dann mit einem recht lauten Flüstern sagte ‚Colin Firth ist hier.'“