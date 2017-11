"Deadpool 2": Hier ist der erste Trailer!

Mittwoch, 15. November 2017, 18:49 Uhr

Kommt, gebt es zu: ihr habt den durchgeknallten Söldner mit der großen Klappe ordentlich vermisst! Immerhin hat er die deutschen Kinos mit meinem brachial unterhaltsamen Nummer- 1-Hit 2016 ordentlich zum Beben gebracht! Logisch, dass es weiter gehen muss.

Foto: 20th Century Fox

Und jetzt haben wir zwei gute Nachrichten: Deadpool is back! Und bringt 2018 mit ‚Deadpool 2‘ das heiß erwartete Super-Sequel Eurer Träume in die Lichtspielhäuser! Mit dabei sind neben Hauptdarsteller Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin, T.J. Miller, Zazie Betz, u.a.

Kinostart noch nicht bekannt

Seit heute gibt es den ersten Trailer, der mal wieder anders ist, als alles, was so von klassischen Kinotrailern gewohnt ist! Darin tritt Deadpool (Ryan Reynolds) als der kultige US-amerikanische Maler und TV-Moderator Bob Ross (1942-1995) auf und macht u.a. zweideutige Witze über riesige und nasse Pinsel und sowas. (Ross perfektionierte die sogenannte Nass-in-Nass-Technik, bei der einfach in noch nicht getrocknete Farbe hineingemalt wird.)

Wie dem auch sei: Zum Schluss zeigt Deadpool jedenfalls ein fertiges Gemälde, dass die Haupt-Figuren des neuen Kinospasses zum Thanksgiving versammelt. Und dazwischen gibt es natürlich auch erste Ausschnitte aus ‚Deadpool 2‘!

Ein deutscher Startermin ist übrigens noch nicht in Sicht. Anfang 2018 soll es aber soweit sein. Wir halten Euch – wie gewohnt – auf dem Laufenden!