Miranda Kerr ist schon wieder schwanger

Mittwoch, 15. November 2017, 18:23 Uhr

Miranda Kerr darf sich auf ihr zweites Kind freuen. Die Modelschönheit hat bereits gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Orlando Bloom den sechsjährigen Sohn Flynn. Nun erwartet sie auch zusammen mit ihrem neuen Partner, Snapchat-Gründer Evan Spiegel ein Baby.

Foto: Charlie Steffens/WENN.com

Ein Sprecher bestätigte gegenüber ‚DailyMail.com‘: „Miranda, Evan und Flynn freuen sich darauf, das neue Mitglied in ihrer Familie zu begrüßen.“ Die Laufsteg-Ikone schwebt dank der Schwangerschaft sicherlich auf Wolke sieben, so hatte sie in einem Interview mit dem ‚Red‘-Magazin bereits erklärt, dass das Muttersein mit sonst nichts auf der Welt zu vergleichen sei.

Sie ist stolz, Mutter zu sein

„Es ist eine gewaltige Ehre, Mutter zu sein. Am liebsten mag ich den Teil des Tages, wen ich Flynn von der Schule abhole. Zu sehen, wie sein Gesicht aufleuchtet, wenn er mich sieht! Es ist Freude und Liebe in der reinsten Form. Es ist einfach magisch, ihm dabei zuzusehen, wie er wächst und seine eigene Persönlichkeit entwickelt”, schwärmte die hübsche Brünette.

All die “schlaflosen Nächte” nach der Geburt seien zwar hart gewesen, aber letztendlich hätten sie sich mehr als ausgezahlt.