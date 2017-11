Serena Williams: Geheime Hochzeit am Donnerstag?

Mittwoch, 15. November 2017, 12:59 Uhr

Serena Williams und ihr Verlobter Alexis Ohanian wollen sich angeblich am Donnerstag (16. November) das Ja-Wort in New Orleans geben.

Serena Williams gestern bei den Glamour Women Of The Year Awards in New York. Foto: Andres Otero/WENN.com

Die Tennis-Spielerin und ihr Partner, der der Mitgründer der Online-Plattform Reddit ist, sollen Berichten zufolge ihre romantische Zeremonie im Contemporary Arts Center in New Orleans feiern. Trotzdem tue das Paar alles, um möglichst wenig über seinen besonderen Tag zu verraten. Selbst den Gästen soll die Location nicht bekannt sein, weshalb sie laut der ‚New York Post‘ am Hochzeitstag von einem Shuttle-Service von ihrem Hotel abgeholt werden sollen. Zu den Geladenen sollen neben Serenas Schwester Venus auch Musikerin Ciara, Kelly Rowland, Eva Longoria und Prinz Harrys Freundin Meghan Markle gehören.

Exklusiv-Vertrag mit „Vogue“

Für die Gäste gilt am Hochzeitstag auch eine strenge Foto-Auflage: So dürfen sie keine Bilder der Feier in den sozialen Netzwerken posten, da Serena und Alexis bereits einen Deal mit der ‚Vogue‘ unterschrieben haben sollen. Die 36-Jährige hat in diesem Jahr eine kleine Tennis-Pause eingelegt, weil neben der Hochzeit auch die Geburt ihrer Tochter Alexis Olympia Ohanian Jr. am 1. September anstand.

In einem offenen Brief hatte die Sportlerin vor der Geburt ihrer Tochter geschrieben, dass die Schwangerschaft ihr „eine Kraft gebe, von der sie gar nicht wusste, dass sie existiere“: „Du hast mir die Bedeutung von Gelassenheit und Ruhe beigebracht. Ich kann es nicht abwarten, dich kennen zu lernen. Ich kann gar nicht abwarten, dich nächstes Jahr in der Players-Box zu sehen. Aber am wichtigsten ist, dass ich dir heute sagen darf, dass ich wieder die Nummer Eins der Welt bin.“