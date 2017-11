"A Quiet Place" mit Emily Blunt: Sei immer leise - ganz, ganz leise!

Donnerstag, 16. November 2017, 22:09 Uhr

Mit „A Quiet Place“ startet am 10. Mai ein Thriller der besonderen Art in den deutschen Kinos, der einen still und leise gänzlich in seinen Bann ziehen wird! Die Top-Stars Emily Blunt und ihr Ehemann John Krasinski nehmen uns mit in eine Welt, in der Stille Überleben bedeutet.

Foto: Paramount Pictures

Die Welt ist von rätselhaften, scheinbar unverwundbaren Kreaturen eingenommen worden, die durch jedes noch so kleine Geräusch angelockt werden und sich auf die Jagd begeben… Lediglich einer einzigen Familie gelang es bisher zu überleben.

Der Preis hierfür ist jedoch hoch: Ihr gesamter Alltag ist darauf ausgerichtet, sich vollkommen lautlos zu verhalten, denn das kleinste Geräusch könnte ihr Ende bedeuten. Merke: Wenn sie dich nicht hören, können sie dich nicht jagen…

Ein starkes Paar in einem spannenden Drama

John Krasinski („Away We Go – Auf nach Irgendwo“, „Fremd Fischen“, „13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi“) liefert uns mit dem Film einen Thriller der Extraklasse. Mit der Erfolgs-Comedy Serie „Das Büro“ gelang ihm 2005 der große Durchbruch und 2009 legte er schließlich mit „Brief Interviews with Hideous Men“ sein grandioses Regiedebüt ab.

Emily Blunt und John Krasinski. Foto: Lia Toby/WENN.com

Nun beweist er sich erneut als Regisseur und Produzent hinter der Kamera sowie als Hauptdarsteller mit Hollywoodstar und Golden Globe-Preisträgerin und Ehefrau Emily Blunt („Der Teufel trägt Prada“, „Edge of Tomorrow“, „Into The Woods“) an seiner Seite.

Beide sind auch im wahren Leben ein Paar. Seit Juli 2010 ist sie mit Krasinski verheiratet, mit dem sie zwei Töchter hat (* 2014 und 2016).