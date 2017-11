Luke Mockridge im Bett mit David Hasselhoff

Donnerstag, 16. November 2017, 15:59 Uhr

Spaßvogel Luke Mockridge entwickelt sich so langsam zur Allzweckwaffe seines Senders oder anders gesagt zum neuen Stefan Raab von SAT.1.

Der amerikanische „Baywatch“-Star lässt das letzte Jahrzehnt vor der Jahrtausendwende aufleben. Foto. SAT.1/Willi Weber

Mit David Hasselhoff unternimmt der sympathische Strahlemann jetzt Zeitreise zurück in die 90er! Der amerikanische „Baywatch“-Star lässt mit dem Entertainer in der neuen Prime-Time-Show „LUKE! Die 90er und ich“ am Freitag um 20:15 Uhr, in SAT.1 das letzte Jahrzehnt vor der Jahrtausendwende aufleben.

Luke möchte beweisen, dass die Kids der 90er die coolsten sind und feiert zusammen mit Stars des Kult-Jahrzehnts die goldene Ära von Boybands, Tamagotchis, Nachmittags-Talkshows und Sitcoms ohne Ende.

Den Film kennt wohl jedes Kind der 90er: Titanic! Foto. SAT.1/Willi Weber

Mit Hasselhoff stellt er die 90er-Highlights nach

Zusammen mit dem Gastgeber stellt Hasselhoff Filme der 90er nach – von „Und täglich grüßt das Murmeltier“ bis „Titanic“ – und verrät im Gespräch, warum Pamela Anderson in der Rettungsschwimmer-Serie häufig in Slow-Motion über den Strand rennt. Das 90er-Highlight des US-Schauspielers ist bekanntlich sein Auftritt Silvester 1989 am Brandenburger Tor mit „Looking For Freedom“, der der Auftakt für seine erste Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz war: „Ich habe noch die T-Shirts von damals und singe mehr als 25 Jahre später immer noch ‚Looking For Freedom‘ – das ist toll.“

Auch eine Hommage an den King of Pop darf nicht fehlen: Mockridge persifliert dessen epochalen Auftritt bei „Wetten, dass…?“ im März 1995.

Eine Hommage an die 90er und den King of Pop. Foto: SAT.1/Willi Weber

Viele Stars aus den 90ern zu Gast

Die Backstreet Boys, Fußballweltmeister, „Fight Club“, der Gameboy, Claudia Schiffer: Jeder verbindet eigene, persönliche Erinnerungen und Highlights mit den 90ern. In seiner neuen Prime-Time-Show „LUKE! Die 90er und ich“ nimmt Luke Mockridge die Zuschauer mit seinen Gästen, in Video-Beiträgen und Studio-Aktionen mit auf die Reise durch sein persönliches Lieblings-Jahrzehnt.

Neben Herrn Hasselhoff begrüßt der beliebte Entertainer in der Show u.a. Caught in the Act, DJ Bobo, Hella von Sinnen, Sonja Zietlow und den Gottvater der deutschen Talenteschmiede Quatsch-Comedy-Club, Thomas Hermanns.