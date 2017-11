Nicole Kidman in "The Killing Of A Sacred Deer": Deutscher Trailer

Donnerstag, 16. November 2017, 11:55 Uhr

Nach seinem Erfolgsfilm „The Lobster“ stellt Yorgos Lanthimos mit „The Killing Of A Sacred Deer“ erneut seine herausragenden Künste als Regisseur und Drehbuchautor unter Beweis.

Foto: Alamode

In bester „The Shining“-Manier erzählt er in seinem Psychothriller eine absurde Rachesaga, die den griechischen Mythos der Iphigenie aufnimmt und wurde dafür dieses Jahr in Cannes mit dem Drehbuchpreis ausgezeichnet.

Neben dem irischen Shooting Star Barry Keoghan („Dunkirk“) brillieren in den Hauptrollen Oscar-Gewinnerin Nicole Kidman („Lion – Der lange Weg nach Hause“, „The Hours“) und Golden-Globe-Gewinner Colin Farrell („Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“, „True Detective“), der schon in Lanthimos‘ „The Lobster“ die Hauptrolle spielte.

Und darum geht’s

Steven (Colin Farrell) ist ein erfolgreicher Herzchirurg und verheiratet mit der Augenärztin Anna (Nicole Kidman). Mit ihren beiden Kindern Bob und Kim leben sie in einem schönen Haus in einem idyllischen Vorort – eine perfekte Familie. Doch unter der makellosen Oberfläche beginnt es zu brodeln, als der 16-jährige Halbwaise Martin (Barry Keoghan) auftaucht. Der Teenager aus einfachen Verhältnissen freundet sich mit Steven an und versucht ihn mit seiner Mutter zu verkuppeln. Als sein Plan scheitert, belegt er Stevens Familie mit einem Fluch.

Foto: Alamode

Pressestimmen von der Premiere in Cannes

– „Meisterhaft umgesetzt […] Nicole Kidman ist besser als je zuvor […] ein Muss für jeden, der sich für mutiges Filmemachen interessiert. Der griechische Regisseur zementiert damit seine Position als einer der interessantesten zeitgenössischen Filmemacher der Welt.” (Hollywood Reporter)

– „Ein hervorragend gemachter Film […] Collin Farrell ist genauso großartig, wie in Lanthimos‘ letztem Werk ‚The Lobster“ (The Independent)

Foto: Alamode

– „Provokant, beklemmend, aber auch höllisch unterhaltsam und immer fesselnd. […] ein brillant inszenierter Film, den man definitiv so schnell nicht wieder vergisst!“ (Filmstarts)

– „Ein großartiger Thriller, der gegen Ende herrlicherweise jede Logik verlässt.“ (ttt)

Der Film startet am Ab 28. Dezember 2017 in den deutschen Kinos