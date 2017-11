Wer ist eigentlich dieser Marius Hoppe aus "Adam sucht Eva"?

Donnerstag, 16. November 2017, 9:26 Uhr

Am gestrigen 5. Tag des Inselspektakels von „Adam sucht Eva“ landete ein optischer Leckerbissen – Melody Haase hatte jedenfalls mit dem eigenen Sabber zu kämpfen. Ein Lichtblick in der trögen Kuppelshow, wo einfach keiner mit anderen will. Wer ist eigentlich dieser junge Kerl mit der Granatenfigur?

Foto: MG RTL D

Nun, der 24-jährige Deutschlands bester Kitesurfer und drittbester in der Welt. Marius lebt seit „sechseinhalb Jahren“ – wie er immer wieder betont – auf dem vulkangrauen Inselparadies Teneriffa und ist seit 2017 Single. Der gebürtige Krefelder zog von Deutschland nach Teneriffa, um das Rasenmähen auf dem Golfplatz gegen Kitesurfen in Spanien einzutauschen. Seither mischt der junge Mann mit dem krassen Sixpack die Kiteszene weltweit auf und fliegt schon mal bis zu 20 Meter hoch. In der Südsee wagt sich der Sportler nun an eine neue Herausforderung und es sieht nicht so aus, als ob die gelöst werden könnte.

Eine Surfer-Saison ist nicht billig

Zumindest könnte die unablässig labernde Plaudertasche und „beste Big Air Kiter in Deutschland“ nun in die untere Promiliga aufsteigen und ein bißchen Werbung für seinen Sport machen, denn der Blondschopf mit der großen Nase hat durchaus Unterhaltungswert. Könnte auch sein, dass ihn das Honorar für die Show in die Südsee gespült hat, eine Kite-Surfer-Saison kostet ihn nach Angaben der ‚Westdeutschen Zeitung‘ immerhin 20.000 Euro. „Die sind allein mit den Preisgeldern nicht zu stemmen“.

Ein Beitrag geteilt von MariusHoppeKitesurfer (@mariushoppekitesurfer) am 6. Nov 2017 um 4:54 Uhr

Gestern machte Hoppe jedenfalls eine Superfigur bei „Adam sucht Eva“. Selbst Djamila Rowe (50) – ihr Körper ist eine einzige Baustelle – sah mit Marius gestern endlich einen „Lichtblick“ im Nudistencamp von RTL auf dem malerischen Tikehau Atoll in der Südsee. Melody Haase machte jedenfalls die ganze Nacht kein Auge zu, weil der Sportsfreund neben ihr auf der Matratze nächtigte. Offenbar ist wohl auch Marius nicht ganz abgeneigt, die ehemalige DSDS-Contestantin einer Prüfung zu unterziehen…

Foto: MG RTL D