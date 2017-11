Kim Kardashian: Die Kinder wissen's noch nicht

Freitag, 17. November 2017, 10:25 Uhr

Kim Kardashian West hat es ihren Kindern noch nicht erklärt: Die Reality-TV-Queen und ihr Ehemann Kanye West werden in ein paar Monaten wieder Eltern. Allerdings nicht auf natürlichem Wege, sondern mit Hilfe einer Leihmutter, da Kim angeblich aus gesundheitlichen Gründen keine Kinder mehr bekommen kann.

Foto: Apega/WENN.com

Ihren Kindern hat sie aber noch nicht erklärt, was das genau bedeutet. Das fiel vor allem am Wochenende auf. Mit der Familie und vielen Freunden feierte sie eine Babyparty, die sich sehen lassen konnte. Der Saal erinnerte an ein Paradies aus rosa Blumen und die 37-Jährige strahlte an dem Tag glücklicher denn je.

Wer allerdings nicht anwesend war: Die schwangere Leihmutter.

Leihmutter durfte nicht bei Baby-Party dabeisein

In der Talkshow ‚The Real‘ wurde sie am Donnerstag (16. November) nach dem Grund gefragt und da druckste sie etwas verlegen herum: „Ich, ähm, ich habe sie nicht eingeladen. Ich habe sie der Familie vorgestellt, vormittags. Und weißt du, ich dachte einfach, ich weiß nicht. Es war eine seltsame Entscheidung, die ich treffen musste. Ich hätte sie gerne da gehabt, aber ich war noch nicht so weit, es meinen Kindern zu erklären. Das muss ich erst einmal klären, bevor sie sie sehen.“