Mike Singer: Neues Video aus dem neuen Album

Freitag, 17. November 2017, 16:11 Uhr

Nach der ersten Single-Auskopplung „Deja Vu“ aus dem bald erscheinenden gleichnamigen Album, legt Mike Singer mit „Galaxie“ jetzt den zweiten Track vor, auf dem er sich von einer ganz anderen Seite zeigt.

Foto: Robert Wunsch

Viel cooler und erwachsener klingt der neue Sound des deutschen #1 Künstlers (Album „Karma“): „Der Song bedeutet mir sehr viel, da ich finde, dass es sowas in der Art einfach noch nicht gibt. Zumindest habe ich sowas noch nicht gehört. Der Style und der Vibe von dem Song sind einfach so als würde man gerade in der Zukunft sein und das feier‘ ich.“

Kollabo mit Sierra Kid

Der Track entstand in Zusammenarbeit mit dem Rapper Sierra Kidd, der auch als Feature Gast auf „Galaxie“ zu hören ist: „Sierra & ich kennen uns jetzt schon länger und wir haben schon für sein Album den Song ‚Sensor‘ zusammen gemacht. Wir haben uns immer sehr, sehr gut verstanden und ich wollte auch für mein Album einen Song mit ihm machen,“ erzählt Singer.

Foto: Robert Wunsch

Auch der neue Videoclip steht dem Song in Nichts nach – sehr futuristisch, modern und trotzdem noch immer Mike Singer. Mit „Galaxie“ zeigt der Offenburger ganz klar in welche Richtung es musikalisch auf dem am 19. Januar erscheinenden Album „Deja Vu“ gehen wird. Ein Album, auf das nicht nur seine Fans & Friends gespannt sein dürfen…